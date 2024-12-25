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Маски, которые действительно работают: секреты от косметолога

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Зимой наша кожа испытывает настоящие испытания. Холодный воздух на улице, перепады температур, сухой воздух в помещениях — все это становится причиной раздражения, шелушений и потеря увлажненности. Но не отчаивайтесь! Секрет в том, что ваша кожа может быть здоровой и увлажненной даже в самые холодные дни. Простой домашний уход с использованием доступных ингредиентов поможет вам выглядеть великолепно, даже когда за окном метель.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Мы поговорили с косметологом Инессой Носенко, которая поделилась простыми и эффективными рецептами увлажняющих масок для лица. Эти средства помогут вашей коже оставаться мягкой и бархатистой, не требуя много времени на подготовку.

1. Маска с витаминами А и Е: простота и результат

Если вы хотите быстро вернуть коже увлажнение и питание, эта маска — ваш идеальный выбор. Витамины А и Е известны своими антивозрастными и восстанавливающими свойствами, а в сочетании с оливковым маслом они создают настоящий уход для кожи.

Что нужно для маски:

  • Витамины А и Е (в капсулах)
  • Оливковое масло
  • Марля

Как делать:

  • Подогрейте оливковое масло на водяной бане.
  • Добавьте в масло витамины А и Е.
  • Нарежьте марлю по размеру лица и положите ее на кожу.
  • С помощью силиконовой кисточки нанесите масляную смесь на марлю.
  • Оставьте маску на 30 минут, а затем смойте гелем для умывания без спирта.

Это отличная увлажняющая маска для зимы, которая подходит для всех типов кожи.

2. Хурма для кожи: натуральная увлажняющая сила

Многие люди не знают, что хурма — это не только вкусный фрукт, но и настоящий спаситель для зимней кожи. Она обладает увлажняющими и питательными свойствами, идеально подходит для сухой и чувствительной кожи в холодное время года.

Что нужно для маски:

  • 1-2 плода хурмы
  • Оливковое масло (или сметана)

Как делать:

  • Разомните мякоть хурмы в густую кашицу.
  • Добавьте немного оливкового масла и тщательно перемешайте.
  • Нанесите полученную массу на лицо на 15 минут.
  • Смывайте теплой водой и мягким средством для умывания без спирта.

Маска подойдет для всех типов кожи, особенно для тех, кто хочет восстановить естественный баланс увлажнения.

3. Творожная маска: свежесть и мягкость

Если ваша кожа склонна к шелушениям, творожная маска поможет вам вернуть гладкость и свежий вид. Молочная кислота в составе творога будет мягко отшелушивать, а куриный желток увлажнит и укрепит кожу.

Что нужно для маски:

  • Несколько столовых ложек творога (жирность 5%)
  • 1 куриный желток
  • Оливковое масло

Как делать:

  • Разомните творог в посуде, добавьте желток и оливковое масло.
  • Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  • Нанесите смесь на лицо и оставьте на 30 минут.
  • Смойте теплой водой.

Регулярное использование этой маски сделает вашу кожу увлажненной и свежей на долгое время.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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