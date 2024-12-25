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5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Отличное средство для восстановления кожи

Масло баобаба содержит питательные ингредиенты, которые могут глубоко восстановить вашу кожу. Оно богато множеством различных витаминов красоты, которые прекрасно воздействуют на кожу с ранними признаками старения. Благодаря своим противовоспалительным свойствам оно помогает уменьшить покраснение и воспаление.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Уменьшает мешки под глазами

Мешки под глазами обычно являются результатом недостаточного сна, стресса и генетики, но масло баобаба может уменьшить нежелательные мешки под глазами. Оно также помогает бороться с сухостью вокруг глаз.

Растяжки

Масло баобаба способно уменьшить появление растяжек. Беременные женщины могут начать применять это масло на ранних сроках беременности, чтобы избежать растяжек. Обильно используйте на животе, груди и ягодицах, так как эти области наиболее подвержены появлению растяжек. Используйте его два раза в день, чтобы получить максимальную пользу.

Гладкие и мягкие губы

В такую погоду губы требуют дополнительного увлажнения и постоянно нуждаются в бальзаме для губ. Успокойте потрескавшиеся губы маслом баобаба. 

Антивозрастные преимущества

Масло баобаба, богатое витамином С, стимулирует выработку коллагена в коже. Оно борется с признаками старения, помогая увеличить выработку коллагена, а также способствует восстановлению зрелой кожи.

 

Уточнения

Баоба́б африка́нский (баобаб па́льчатый, баобаб дланеви́дный, или просто баобаб), или адансо́ния па́льчатая (лат. Adansónia digitáta) — вид деревьев рода Адансония семейства Мальвовые (Malvaceae), характерное для сухих саванн Африки.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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