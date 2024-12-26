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Одежда на размер больше: случаи, когда это может быть вашим секретным оружием в стиле

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Вещи, которые плохо сидят и портят пропорции, — распространённая ошибка, которую многие женщины совершают во время шопинга. Мы расскажем, в каких случаях стоит выбрать больший размер, чтобы выглядеть миниатюрнее.

Пальто
Фото: flickr.com by zeesenboot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пальто

Многие женщины выбирают меньший размер одежды, потому что боятся, что в большом размере они будут выглядеть хуже. Однако это не всегда верно. Разные производители используют разные стандарты размеров, и даже в рамках одного бренда размеры могут отличаться в зависимости от страны производства. Поэтому размер не должен быть главным критерием при выборе одежды.

Чтобы выглядеть стройнее, не бойтесь больших размеров. Даже стройное тело в плотно облегающей одежде может выглядеть неудачно. Создайте эффект изящного тела, тонущего в свободной одежде, а не задыхающегося в ней.

Правило "на размер больше" не работает для всех вещей. Оно идеально подходит для трикотажа, как платьев, так и свитеров. Свободный трикотаж выглядит актуальнее и даёт ощущение уюта и комфорта.

В некоторых случаях нужно рассмотреть подбор верхней одежды, пиджаков и блейзеров. Важно, чтобы линии плеча и талии были там, где задумал дизайнер, а рукава не были слишком узкими.

При выборе рубашек, футболок и платьев выбирайте на несколько размеров больше. Свободные рубашки и платья-комбинации из шёлка будут выглядеть выигрышнее, если они слегка касаются вашего тела, а не обтягивают его.

Чтобы не нарушить пропорции фигуры и не выглядеть бесформенным мешком, если вещь объёмная, подчеркните талию ремнём. Оставляйте некоторые участки тела открытыми, чтобы красивые изгибы вашего тела не терялись в ткани. Играйте на контрасте: добавляйте объём в одной части, чтобы визуально уменьшить его в другой.

Уточнения

Размеры одежды — некоторый буквенный или цифровой код, соответствующий определённым линейным параметрам человеческого тела либо его частей, для которого (которых) предназначена данная деталь одежды.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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