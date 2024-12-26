Приталенный силуэт, шоколадно-кремовые оттенки — что ещё будет модно в 2025 году?

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист, ведущая и основательница академии AVA Лина Дембикова рассказала Ньюсинфо о модных тенденциях 2025 года и ключевых изменениях в мире моды.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Стильная женщина

По мнению стилиста, одним из основных направлений станет переход от объёмных силуэтов к более облегающим моделям, что символизирует возвращение женственности.

"Мы наблюдаем возвращение к более акцентированным силуэтам, которые подчеркивают фигуру," — говорит Лина.

Минимализм станет доминирующим трендом. Дизайнеры будут создавать лаконичные модели с интересными акцентами.

В цветовой палитре популярными станут шоколадно-кремовые оттенки в сочетании с серым, уверена эксперт.

По её словам, в новом сезоне ожидается рост популярности натуральной кожи в естественном виде.

Люди начинают уставать от однообразных трендов и переходят к индивидуальному стилю.

"Мы уходим от погони за модными новинками в пользу индивидуального стиля", — сказала Дембикова.

Социальные изменения также повлияют на моду. В сложные времена стиль возвращается к традиционным и устойчивым формам. Женщины ищут свою силу и идентичность, что приводит к появлению новых тенденций, таких как семейный силуэт и возвращение мужских элементов в женскую одежду.

Вместе с тем растёт интерес к апсайклингу и вторичному использованию вещей. Люди выбирают качественные предметы гардероба, которые служат долго, отметила эксперт.

В условиях экономической нестабильности качество и уникальность вещей становятся особенно важными, заключила стилист.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека.



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