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Как выглядеть на 100% на празднике: 5 шагов к идеальной коже

3:00
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением новогодних праздников каждая женщина хочет выглядеть неотразимо. Но как добиться идеальной кожи для макияжа, особенно после 35 лет? Все дело в правильной подготовке! Косметолог Ирина Головина делится пятью ключевыми советами, которые помогут вам выглядеть потрясающе на корпоративе или новогодней вечеринке.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

1. Глубокое увлажнение — основа свежести кожи

Чтобы кожа выглядела свежей и молодой, нужно поддерживать ее увлажнение на должном уровне. Начните подготовку за несколько дней до мероприятия. Используйте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой или коллагеном, чтобы восстановить водный баланс и повысить эластичность кожи.

Не забывайте о регулярном применении дневного и ночного крема, подобранного по типу кожи и возрастным изменениям.

"Особое внимание стоит уделить деликатной области вокруг глаз. К концу года мы часто устаем, и мешки под глазами или темные круги становятся особенно заметными. Начинать борьбу с ними лучше заранее, чтобы не оставлять проблему на последний момент", — советует Ирина Головина.

2. Очищение: путь к идеальному макияжу

Чистая кожа — залог качественного макияжа. Подберите мягкое очищающее средство, которое не пересушит кожу, а поможет удалить все загрязнения и остатки макияжа.

Не забывайте о пилинге или скрабе. Они удаляют омертвевшие клетки и помогают улучшить цвет лица, делая его более ровным и гладким.

3. Питание и восстановление кожи

Возрастная кожа требует особого внимания и питания. Сыворотки и концентраты с витаминами C и E помогут защитить вашу кожу от свободных радикалов и улучшат ее тон.

"Антиоксиданты в сыворотках придают коже сияние и помогают восстановить ее структуру", — напоминает косметолог.

Не забывайте об интенсивных питательных масках, которые даруют коже здоровье и эластичность.

4. Массаж для сияния и упругости

Перед важным событием стоит уделить внимание массажу лица. Он стимулирует кровообращение, помогает обновлению клеток и придает коже естественное сияние.

Для массажа используйте кремы или масла, которые питают кожу, оставляя ее гладкой и упругой. Такой уход не только улучшит внешний вид, но и расслабит, что поможет вам выглядеть более свежо.

5. Спокойствие и полноценный сон

Не менее важным для подготовки является хороший отдых. Стресс и недосып могут привести к тусклости кожи и появлению заломов. Обеспечьте себе хотя бы 7-8 часов качественного сна, чтобы ваше лицо выглядело отдохнувшим, свежим и наполненным жизненной энергией.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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