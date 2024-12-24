Пышная прическа за 5 минут: как добиться объема без лишних усилий

2:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о пышных, объемных волосах без лишних усилий? Мы собрали лучшие советы от профессионала, которые помогут вам достичь идеального объема за считанные минуты. Все, что нужно, — это несколько проверенных техник и правильные инструменты.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

1. Шаг первый: правильное мытье волос

Чтобы создать объем, нужно начать с основ — с мытья волос. Здесь важно соблюдать два простых правила. Во-первых, мойте волосы дважды, чтобы шампунь хорошо пенился и очищал волосы от загрязнений. Во-вторых, не наносите кондиционер или маску на корни. Эти средства предназначены для длины и кончиков, иначе они утяжелят волосы, и объем не получится.

2. Как сушить волосы для объема

Сушка волос — важнейший этап в создании объема. Один из эффективных приемов — сушить голову, наклонив ее вниз. Это придаст волосам естественный объем у корней.

Также можно использовать спреи для прикорневого объема. Но важно наносить их на волосы, которые уже почти высохли. Таким образом, они не будут утяжеляться и смогут лучше фиксироваться.

"Если вы хотите увеличить объем, попробуйте приподнимать пряди вверх расческой, направляя поток воздуха против роста волос", — советует парикмахер Анастасия Жаворонкова.

3. Бигуди-липучки: секрет объемных локонов

Еще один простой способ придать волосам объем — это бигуди-липучки. Накручивайте пряди на бигуди, оставляя их на 10 минут. Чем сильнее натяжение, тем больше объем. Эффект можно закрепить лаком, чтобы он держался весь день.

Кроме того, ширина прядей должна соответствовать диаметру бигуди. Такой подход гарантирует, что локоны будут аккуратными и объемными, а волосы не потеряют свою форму.

4. Плойка для быстрого объема

Если у вас нет времени на бигуди, можно воспользоваться плойкой с диаметром 25-35 мм. Завейте несколько прядей от корней, а после того как они немного остынут, нанесите текстурайзер или сухой шампунь на корни. Этот способ помогает не только создать объем, но и добавить текстуру волосам.

"Когда волосы немного остынут, расчесывайте их вниз головой. Это добавит еще больше объема. Для закрепления результата можно использовать лак," — рекомендует Анастасия Жаворонкова.

5. Важные нюансы

Не забывайте, что для использования бигуди и плойки волосы должны быть хорошо просушены. Влага испарится, и весь объем уйдет, если волосы будут мокрыми при накрутке.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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