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Ошибки в уходе за бровями, которые могут вам дорого обойтись

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Вам надоели неухоженные брови, которые не ложатся в нужную форму, или окрашивание, которое дал сбой? На самом деле, ошибки в уходе за бровями могут легко испортить их вид и даже повредить волосы. Но что делать, чтобы избежать таких проблем и достичь идеального результата? Давайте разберемся.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

Окрашивание бровей: как избежать химических ожогов

Многие из нас любят делать все самостоятельно, в том числе и окрашивать брови. Но здесь важен подход. Косметолог-бровист Ольга Руда предупреждает: не стоит использовать обычную краску для волос, чтобы прокрасить брови. Почему? Средства для волос слишком агрессивны для нежной зоны вокруг глаз и могут вызвать сильное раздражение.

"Кроме того, нужно строго соблюдать инструкции и не держать краску дольше, чем указано. Ожидание, что так краска точно возьмется, может привести к химическому ожогу," — подчеркивает Ольга Руда.

Лучше всего использовать специальную краску для бровей, которая бережно воздействует на волоски и не повреждает кожу.

Ежедневное очищение: почему это так важно

Брови требуют не только аккуратности в окрашивании, но и ежедневного очищения. Забитые поры — это путь к неприятным последствиям, таким как фолликулит (воспаление волосяных фолликулов). Поэтому правильное очищение — ключ к здоровым и красивым бровям.

Для снятия макияжа с области бровей лучше всего использовать средства для глаз, такие как специальные гели или мицеллярные воды. Однако, мицеллярная вода — это средство экстренной помощи, и ее не стоит использовать ежедневно, так как она может вызвать сухость и пересушить волоски.

"Гели для очищения пор могут пересушивать брови, делая их ломкими, поэтому лучше выбирать более щадящие средства для регулярного ухода," — предупреждает Ольга Руда.

Стрижка бровей: как избежать ошибок

Брови часто требуют коррекции длины, но слишком активное вмешательство с ножницами может привести к неопрятному результату. Ольга Руда объясняет: срезание бровей ножницами нарушает их жизненный цикл. Когда вы обрезаете волоски, на их конце появляется "запаянный" кончик, который утолщается и превращается в жесткое "бревнышко". Это выглядит неаккуратно и делает брови менее естественными.

"Срезав кончик волоска, мы сбиваем процесс его обновления. Он лежит в линии брови, но через некоторое время утолщается и становится жестким, что приводит к неприятному визуальному эффекту," — объясняет эксперт.


Лучше всего не стричь торчащие волоски, а смягчать их с помощью косметического масла для бровей. Это придаст им эластичность и послушность. Для фиксации формы используйте специальный гель для бровей, который будет поддерживать их в нужном положении без вреда для волос.

Как добиться идеальных бровей: полезные советы

  • Используйте краску, предназначенную для бровей. Это поможет избежать ожогов и излишнего раздражения.
  • Очищайте брови ежедневно, но выбирайте щадящие средства. Мицеллярка — не для постоянного использования, она сушит волосы.
  • Не стричь брови ножницами. Это нарушает их структуру. Вместо этого используйте масла для мягкости и эластичности.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Ошибки в уходе за бровями, которые могут вам дорого обойтись
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