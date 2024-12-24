Ошибки в уходе за бровями, которые могут вам дорого обойтись

Вам надоели неухоженные брови, которые не ложатся в нужную форму, или окрашивание, которое дал сбой? На самом деле, ошибки в уходе за бровями могут легко испортить их вид и даже повредить волосы. Но что делать, чтобы избежать таких проблем и достичь идеального результата? Давайте разберемся.
Многие из нас любят делать все самостоятельно, в том числе и окрашивать брови. Но здесь важен подход. Косметолог-бровист Ольга Руда предупреждает: не стоит использовать обычную краску для волос, чтобы прокрасить брови. Почему? Средства для волос слишком агрессивны для нежной зоны вокруг глаз и могут вызвать сильное раздражение.
"Кроме того, нужно строго соблюдать инструкции и не держать краску дольше, чем указано. Ожидание, что так краска точно возьмется, может привести к химическому ожогу," — подчеркивает Ольга Руда.
Лучше всего использовать специальную краску для бровей, которая бережно воздействует на волоски и не повреждает кожу.
Брови требуют не только аккуратности в окрашивании, но и ежедневного очищения. Забитые поры — это путь к неприятным последствиям, таким как фолликулит (воспаление волосяных фолликулов). Поэтому правильное очищение — ключ к здоровым и красивым бровям.
Для снятия макияжа с области бровей лучше всего использовать средства для глаз, такие как специальные гели или мицеллярные воды. Однако, мицеллярная вода — это средство экстренной помощи, и ее не стоит использовать ежедневно, так как она может вызвать сухость и пересушить волоски.
"Гели для очищения пор могут пересушивать брови, делая их ломкими, поэтому лучше выбирать более щадящие средства для регулярного ухода," — предупреждает Ольга Руда.
Брови часто требуют коррекции длины, но слишком активное вмешательство с ножницами может привести к неопрятному результату. Ольга Руда объясняет: срезание бровей ножницами нарушает их жизненный цикл. Когда вы обрезаете волоски, на их конце появляется "запаянный" кончик, который утолщается и превращается в жесткое "бревнышко". Это выглядит неаккуратно и делает брови менее естественными.
"Срезав кончик волоска, мы сбиваем процесс его обновления. Он лежит в линии брови, но через некоторое время утолщается и становится жестким, что приводит к неприятному визуальному эффекту," — объясняет эксперт.
Лучше всего не стричь торчащие волоски, а смягчать их с помощью косметического масла для бровей. Это придаст им эластичность и послушность. Для фиксации формы используйте специальный гель для бровей, который будет поддерживать их в нужном положении без вреда для волос.
Как добиться идеальных бровей: полезные советы
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
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