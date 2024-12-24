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Все секреты стойкой укладки волос, которые вы должны знать

3:32
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что ваша укладка перестает держаться после нескольких часов? Или что волосы, только что уложенные в прическу, начинают терять форму и объем уже в середине дня? Секреты красивой и стойкой укладки помогут вам избежать этих проблем и сохранить прическу в идеальном виде на протяжении всего дня.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Основные секреты ухода и укладки волос

Независимо от типа волос, есть несколько простых правил, которые помогут вам продлить укладку и сохранить свежесть. Вот несколько советов от мастера-стилиста Ольги Богатовой, которая раскрывает секреты стойкой и объемной прически.

1. Чистота волос – основа хорошей укладки

Прежде чем приступить к укладке, важно тщательно вымыть волосы. Чистота — это не только залог здоровья, но и необходимое условие для того, чтобы прическа держалась как можно дольше. Ольга подчеркивает, что важно не только мыть волосы, но и подготовить их к укладке, обеспечив объем с самого корня.

2. Прикорневой объем с пудрой

Если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели более густыми и объемными, можно использовать специальную пудру для прикорневого объема. Она не только придаст прическе пышность, но и поможет сохранить свежесть волос в течение дня.

«Перед выходом из дома нанесите немного пудры на корни волос. Это средство помогает волосам оставаться свежими и увеличивает их объем», — советует Ольга Богатова.

3. Сухой шампунь — спасение для жирных волос

Если кожа головы склонна к жирности, а ваша укладка теряет свежесть уже во второй половине дня, сухой шампунь станет настоящей находкой. Просто нанесите его на корни и по длине волос — это моментально освежит прическу, придавая ей легкость и объем.

Кроме того, для закрепления укладки используйте лак с легкой фиксацией, чтобы сохранить форму без утяжеления.

4. Как укладывать жирные волосы

Для укладки жирных волос важно использовать средства с сильной фиксацией, такие как муссы, пенки и лаки. Эти продукты помогут сохранить форму укладки, однако Ольга напоминает, что такие средства не стоит наносить на корни, чтобы избежать утяжеления и жирного блеска.

5. Сухие волосы и укладка

Если ваши волосы сухие, лучше выбрать продукты без спирта, такие как спреи, пенки и лаки с легкой фиксацией. Эти средства не сушат волосы еще больше, а помогают создать естественную и стойкую укладку.

6. Особенности укладки для тонких волос

Тонкие волосы нуждаются в дополнительном объеме, который можно создать с помощью специальных спреев для прикорневого объема. Они не только делают волосы более пышными, но и помогают поддерживать укладку.

7. Как удержать косы и локоны на месте

Если вы любите делать косы, то для того, чтобы они держались весь день, стоит использовать лак для волос. Ольга советует сбрызнуть пряди перед плетением, чтобы они не выпадали и прическа сохраняла форму.

Для объемных локонов важно не забывать о правильной технике: аккуратно встряхивайте волосы пальцами, не касаясь кожи головы, чтобы избежать их утяжеления и утраты объема.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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