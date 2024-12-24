Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи

Каждая женщина хоть раз сталкивалась с задачей скрыть несовершенства кожи, будь то темные круги под глазами, покраснения или пигментация. Как добиться безупречного тона, не прибегая к сложным и вредным процедурам?
Все начинается с правильного подхода и хороших косметических средств. Визажист Анжелика Заева делится секретами, которые помогут сделать макияж идеальным, а кожу — ровной и сияющей.
Перед тем как приступить к коррекции, важно подготовить кожу. Основной этап — это очищение, тонизирование и увлажнение. Только после этого можно приступать к макияжу, иначе все корректорные средства будут ложиться неровно и не продержатся долго.
Для маскировки выраженных недостатков, таких как темные круги, покраснения или высыпания, идеально подойдут плотные цветные корректоры. Важно подобрать нужный оттенок для каждой проблемы:
Наносить корректор нужно точечно, на проблемную зону. После того как средство немного подсохнет (около 20 секунд), аккуратно растушуйте его сухим спонжем.
Для небольших морщинок и тонких линий поможет консилер. Он наносится поверх тонального крема и аккуратно растушевывается. Главное — не переусердствовать, иначе можно подчеркнуть морщины.
Чтобы макияж продержался дольше и не потерял свежести, не забывайте про пудру. Она выполняет сразу несколько задач:
Подсказка от эксперта: Пудра — это не только финиш, но и завершающий этап, который помогает закрепить макияж и продлить его стойкость.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.