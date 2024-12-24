Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи

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Каждая женщина хоть раз сталкивалась с задачей скрыть несовершенства кожи, будь то темные круги под глазами, покраснения или пигментация. Как добиться безупречного тона, не прибегая к сложным и вредным процедурам?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Все начинается с правильного подхода и хороших косметических средств. Визажист Анжелика Заева делится секретами, которые помогут сделать макияж идеальным, а кожу — ровной и сияющей.

Подготовка кожи — важный первый шаг

Перед тем как приступить к коррекции, важно подготовить кожу. Основной этап — это очищение, тонизирование и увлажнение. Только после этого можно приступать к макияжу, иначе все корректорные средства будут ложиться неровно и не продержатся долго.

Плотные корректоры — ключ к идеальному тону

Для маскировки выраженных недостатков, таких как темные круги, покраснения или высыпания, идеально подойдут плотные цветные корректоры. Важно подобрать нужный оттенок для каждой проблемы:

Лососевый корректор — помогает скрыть темные фиолетовые синяки под глазами.

Зеленый корректор — справляется с покраснениями, воспалениями и сосудистыми сеточками, нейтрализуя красный оттенок на коже.

Наносить корректор нужно точечно, на проблемную зону. После того как средство немного подсохнет (около 20 секунд), аккуратно растушуйте его сухим спонжем.

Как справиться с мелкими морщинками

Для небольших морщинок и тонких линий поможет консилер. Он наносится поверх тонального крема и аккуратно растушевывается. Главное — не переусердствовать, иначе можно подчеркнуть морщины.

Завершающий штрих — пудра

Чтобы макияж продержался дольше и не потерял свежести, не забывайте про пудру. Она выполняет сразу несколько задач:

Матирует кожу, устраняя жирный блеск.

Сужает поры.

Убирает пигментацию и создаёт ровный матовый финиш.

Подсказка от эксперта: Пудра — это не только финиш, но и завершающий этап, который помогает закрепить макияж и продлить его стойкость.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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