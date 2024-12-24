Зажгите на вечеринке: как сделать новогодний макияж незабываемым

Как сделать новогодний образ незабываемым? Это просто! Все, что вам нужно — это правильный макияж. Он может подчеркнуть вашу индивидуальность, создать яркий акцент или стать настоящим произведением искусства.
Макияж на Новый год — это время для смелых экспериментов, ярких цветов и эффектных деталей. Стильный макияж, акцент на глаза или губы, блеск и сияние — все это сделает ваш образ эффектным и праздничным. Стали ли вы готовы к переменам?
Ничто так не привлекает внимание, как яркие, выразительные губы.
"Самые модные оттенки помады на Новый год — винный и шоколадный", — рассказывает визажист Евгения Яренских.
Эти глубокие и насыщенные цвета идеально подойдут для новогодней ночи. Также всегда беспроигрышным вариантом останется классический красный.
Чтобы придать губам еще больше выразительности, можно нанести сверху немного блеска или спаркл-теней. Эти блестки на губах добавят динамики и сияния, создавая неповторимый образ.
Если ваш акцент в макияже — это глаза, то не обойтись без блеска и ярких акцентов. Одним из самых эффектных вариантов будет использование спаркл-теней. Нанесите их на подвижное веко или центр века, чтобы создать эффект сияющих глаз.
"Золотистый спаркл будет имитировать брызги шампанского, а переливающиеся тени с разными оттенками добавят глубины", — советует Евгения.
Еще один вариант — классическая стрелка, выполненная с помощью матовых теней, или смоки-айс, который можно сочетать с блестящими тенями. Не забывайте, что яркий макияж может подчеркивать несовершенства кожи, поэтому стоит тщательно выровнять тон лица перед тем, как переходить к глазам.
Для тех, кто верит в символику года, макияж в новогоднюю ночь можно дополнить оттенками, подходящими под знак года по восточному гороскопу.
"Сочетание зеленого с золотыми акцентами идеально подходит для символа года", — отмечает Яренских.
В качестве базовых оттенков подойдут фисташковый, оливковый или изумрудный. Такой макияж создаст элегантный и знойный образ.
Новый год — это время для экспериментов! Почему бы не добавить в образ что-то яркое и необычное? Например, накладные ресницы.
"Можно использовать не только обычные, но и цветные — розовые, фиолетовые или зеленые", — рекомендует стилист.
Такой акцент точно привнесет игривость в образ.
Кроме того, можно добавить накладные блестящие веснушки или крупный глиттер на внешние уголки глаз. Такие детали придадут вашему макияжу объем и сделают взгляд еще более выразительным. Для смелых девушек — металлизированные тени или цветная подводка с блестками, с помощью которых можно рисовать на лице небольшие элементы, например, звездочки, горошки или лучики.
Если вы не хотите тратить много времени на создание сложного макияжа, можно воспользоваться готовыми переводными картинками для лица. Эти элементы легко наклеиваются и быстро смываются с помощью мицелярной воды. Отличный способ добавить образу необычности, не тратя много времени!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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