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Зажгите на вечеринке: как сделать новогодний макияж незабываемым

3:46
Моя семья » Красота и стиль

Как сделать новогодний образ незабываемым? Это просто! Все, что вам нужно — это правильный макияж. Он может подчеркнуть вашу индивидуальность, создать яркий акцент или стать настоящим произведением искусства.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Макияж на Новый год — это время для смелых экспериментов, ярких цветов и эффектных деталей. Стильный макияж, акцент на глаза или губы, блеск и сияние — все это сделает ваш образ эффектным и праздничным. Стали ли вы готовы к переменам?

Макияж на губах: акцент на красоте

Ничто так не привлекает внимание, как яркие, выразительные губы.

"Самые модные оттенки помады на Новый год — винный и шоколадный", — рассказывает визажист Евгения Яренских.

Эти глубокие и насыщенные цвета идеально подойдут для новогодней ночи. Также всегда беспроигрышным вариантом останется классический красный.

Чтобы придать губам еще больше выразительности, можно нанести сверху немного блеска или спаркл-теней. Эти блестки на губах добавят динамики и сияния, создавая неповторимый образ.

Искусство макияжа глаз: блеск и загадка

Если ваш акцент в макияже — это глаза, то не обойтись без блеска и ярких акцентов. Одним из самых эффектных вариантов будет использование спаркл-теней. Нанесите их на подвижное веко или центр века, чтобы создать эффект сияющих глаз.

"Золотистый спаркл будет имитировать брызги шампанского, а переливающиеся тени с разными оттенками добавят глубины", — советует Евгения.

Еще один вариант — классическая стрелка, выполненная с помощью матовых теней, или смоки-айс, который можно сочетать с блестящими тенями. Не забывайте, что яркий макияж может подчеркивать несовершенства кожи, поэтому стоит тщательно выровнять тон лица перед тем, как переходить к глазам.

Вдохновение от восточного гороскопа

Для тех, кто верит в символику года, макияж в новогоднюю ночь можно дополнить оттенками, подходящими под знак года по восточному гороскопу.

"Сочетание зеленого с золотыми акцентами идеально подходит для символа года", — отмечает Яренских.

В качестве базовых оттенков подойдут фисташковый, оливковый или изумрудный. Такой макияж создаст элегантный и знойный образ.

Новогодние спецэффекты: накладные ресницы и блестки

Новый год — это время для экспериментов! Почему бы не добавить в образ что-то яркое и необычное? Например, накладные ресницы.

"Можно использовать не только обычные, но и цветные — розовые, фиолетовые или зеленые", — рекомендует стилист.

Такой акцент точно привнесет игривость в образ.

Кроме того, можно добавить накладные блестящие веснушки или крупный глиттер на внешние уголки глаз. Такие детали придадут вашему макияжу объем и сделают взгляд еще более выразительным. Для смелых девушек — металлизированные тени или цветная подводка с блестками, с помощью которых можно рисовать на лице небольшие элементы, например, звездочки, горошки или лучики.

Простота и стиль: переводные картинки для лица

Если вы не хотите тратить много времени на создание сложного макияжа, можно воспользоваться готовыми переводными картинками для лица. Эти элементы легко наклеиваются и быстро смываются с помощью мицелярной воды. Отличный способ добавить образу необычности, не тратя много времени!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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