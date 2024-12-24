Окрашивание для праздников: какие оттенки и техники в моде на Новый год

3:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите выглядеть ярко и стильно в Новый год? Преобразите волосы в трендовые оттенки и удивите окружающих эффектным образом. В новогоднюю ночь волосы могут стать настоящим аксессуаром, подчеркивающим вашу индивидуальность.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Окрашивание волос

О том, какие цвета и техники окрашивания будут в моде в этом сезоне, рассказывает парикмахер-колорист Дария Кукушина.

Модные оттенки для новогоднего образа

Для тех, кто не боится экспериментировать, лучшим выбором станут насыщенные, глубокие оттенки.

"Сейчас очень популярны темные и насыщенные цвета, такие как синий, фиолетовый и винно-красный — марсала", — утверждает Дария.

Эти оттенки придадут образу глубины и загадочности.

Но если вы хотите чего-то более легкого, есть и другой вариант:

"Снежно-белый блонд и прозрачные пепельные оттенки всегда выглядят шикарно, особенно в праздничные дни", — добавляет эксперт.

Такие оттенки придадут волосам холодный и стильный блеск, что идеально подойдет для новогоднего настроения.

Техника окрашивания: от контуринга до омбре

Когда речь идет о техниках окрашивания, фаворитом по-прежнему остается эиртач. Этот метод особенно популярен в сочетании с контурингом.

"Если летом контуринг был более контрастным и широким, то теперь он стал мягким и плавно переходящим в общий рисунок", — объясняет Дария.

Это создает естественный и одновременно выразительный эффект.

Еще один тренд, который нельзя не отметить — это растяжка цвета, например, через технику омбре.

"Растяжка цвета делает волосы живыми и динамичными, что идеально подходит для создания яркого новогоднего образа", — уверена она.

Голографические пряди: добавь блеска

Если хотите, чтобы прическа выглядела особенно эффектно, обратите внимание на голографические глитч-пряди.

"Они идеально дополнят праздничный образ, добавляя волосам сверкающие акценты", — советует эксперт.

Такие пряди будут великолепно смотреться в свете новогодних огней и подарят вашему образу магический эффект.

Смываемые красители: экспериментировать легко

Интересный момент для тех, у кого строгий дресс-код на работе. Для новогодних праздников можно попробовать смываемые красители, которые позволяют легко менять цвет волос, не нарушая рабочих стандартов.

"Блондикам, например, подойдут нежные пастельные оттенки, такие как конфетно-розовый или сиреневый", — делится Дария.

Главное — воспользоваться услугами опытного мастера, чтобы результат не только понравился, но и был легко смываемым.

Итог: не бойтесь экспериментировать

Новогодний образ — это шанс попробовать что-то новое и необычное. В этом сезоне окрашивание может стать не просто изменением внешности, но и способом самовыражения. Если вы хотите удивить всех яркими, насыщенными цветами или тонким блеском холодных пепельных оттенков — не упустите этот шанс! Главное, выбирайте технику и цвет, который подчеркивает вашу индивидуальность и идеально гармонирует с вашим стилем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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