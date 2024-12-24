Секреты праздничного образа: акценты, которые сделают ваш стиль незабываемым

3:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый год — это не только время волшебства и праздников, но и отличная возможность продемонстрировать свой стиль с помощью ярких аксессуаров. Даже самый простой наряд можно превратить в настоящий праздничный образ с помощью правильно подобранных деталей.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в чёрном комбинезоне

Главное правило — аксессуары на первом месте

Правильные украшения могут стать главным акцентом в вашем новогоднем наряде. Стилист Елена Юрина утверждает, что даже скромный наряд можно преобразить, если правильно выбрать аксессуары.

"Центром внимания могут стать длинные или крупные серьги с пайетками, стеклянными вставками или яркими камнями", — отмечает она.

В новогоднюю ночь особенно актуальны аксессуары с блеском и яркими деталями.

Ожерелья и браслеты для эффектного образа

Для того чтобы дополнить образ, выбирайте стильные ожерелья. В тренде многослойные или абстрактные модели, которые добавят загадочности и оригинальности. Не забывайте про браслеты — яркие, многоуровневые или массивные цепи на руку идеально подчеркнут ваш стиль. Ожерелья и браслеты с блестками или полудрагоценными камнями выглядят особенно выигрышно и создадут праздничную атмосферу.

Тематические акценты и шарфы

Стилист рекомендует обратить внимание на шарфы из блестящих тканей. Эти аксессуары можно элегантно обмотать вокруг шеи или использовать для украшения сумки.

"Интересным акцентом станут и платки с новогодними принтами. Их можно завязать бантом или на руке", — добавляет Юрина.

Также не забывайте про броши и кольца в виде снежинок или елочек, которые добавят образу праздничного настроения.

Яркие шляпы и аксессуары для прически

Секрет создания по-настоящему эффектного новогоднего образа — в шляпах с блестящими элементами, камнями или узорами. А также в игривых ободках с блестками, стразами или цветами, которые добавят вашему образу легкости и романтичности. Подчеркнуть свою индивидуальность можно и с помощью украшений для прически, таких как заколки с камнями или декоративные сетки.

Не забываем про сумки и обувь

Правильно подобранная сумка способна завершить любой образ.

"Матовый или блестящий клатч с интересным дизайном, яркими элементами или металлическими вставками идеально дополнят ваш праздничный наряд", — уверена стилист.

А обувь с необычными принтами или блестками всегда выглядит эффектно. Выбирайте модели, украшенные камнями, стразами или металлическими элементами — они станут отличным дополнением к любому наряду.

Важен баланс: как не перегрузить образ

Однако важно помнить, что аксессуары — это не только про яркость, но и про баланс. Не перегружайте образ слишком множеством деталей.

"Лучше делать акценты на два-три элемента, чтобы не создать перегруженный образ", — рекомендует Юрина.

Не забывайте про разнообразие текстур, что сделает ваш стиль еще более интересным.

Как правильно подобрать аксессуары

Подбирайте аксессуары в одной цветовой гамме с нарядом или, наоборот, контрастных цветов для создания яркого, запоминающегося образа. Стилисты уверены: с правильно выбранными украшениями любой новогодний лук будет уникальным и незабываемым, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.