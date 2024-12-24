Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире
Как избежать неприятных последствий после корпоратива
Россиянам дали совет, где отдохнуть до 100 тысяч рублей в 2025 году
Назван способ вернуть рельефную форму тела без походов в спортзал
Как добиться цветения даже у капризных комнатных растений
Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков
Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году
Эксперты назвали способы обезопасить елку от кота
Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой

Секреты праздничного образа: акценты, которые сделают ваш стиль незабываемым

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — это не только время волшебства и праздников, но и отличная возможность продемонстрировать свой стиль с помощью ярких аксессуаров. Даже самый простой наряд можно превратить в настоящий праздничный образ с помощью правильно подобранных деталей.

Девушка в чёрном комбинезоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в чёрном комбинезоне

Главное правило — аксессуары на первом месте

Правильные украшения могут стать главным акцентом в вашем новогоднем наряде. Стилист Елена Юрина утверждает, что даже скромный наряд можно преобразить, если правильно выбрать аксессуары.

"Центром внимания могут стать длинные или крупные серьги с пайетками, стеклянными вставками или яркими камнями", — отмечает она.

В новогоднюю ночь особенно актуальны аксессуары с блеском и яркими деталями.

Ожерелья и браслеты для эффектного образа

Для того чтобы дополнить образ, выбирайте стильные ожерелья. В тренде многослойные или абстрактные модели, которые добавят загадочности и оригинальности. Не забывайте про браслеты — яркие, многоуровневые или массивные цепи на руку идеально подчеркнут ваш стиль. Ожерелья и браслеты с блестками или полудрагоценными камнями выглядят особенно выигрышно и создадут праздничную атмосферу.

Тематические акценты и шарфы

Стилист рекомендует обратить внимание на шарфы из блестящих тканей. Эти аксессуары можно элегантно обмотать вокруг шеи или использовать для украшения сумки.

"Интересным акцентом станут и платки с новогодними принтами. Их можно завязать бантом или на руке", — добавляет Юрина.

Также не забывайте про броши и кольца в виде снежинок или елочек, которые добавят образу праздничного настроения.

Яркие шляпы и аксессуары для прически

Секрет создания по-настоящему эффектного новогоднего образа — в шляпах с блестящими элементами, камнями или узорами. А также в игривых ободках с блестками, стразами или цветами, которые добавят вашему образу легкости и романтичности. Подчеркнуть свою индивидуальность можно и с помощью украшений для прически, таких как заколки с камнями или декоративные сетки.

Не забываем про сумки и обувь

Правильно подобранная сумка способна завершить любой образ.

"Матовый или блестящий клатч с интересным дизайном, яркими элементами или металлическими вставками идеально дополнят ваш праздничный наряд", — уверена стилист.

А обувь с необычными принтами или блестками всегда выглядит эффектно. Выбирайте модели, украшенные камнями, стразами или металлическими элементами — они станут отличным дополнением к любому наряду.

Важен баланс: как не перегрузить образ

Однако важно помнить, что аксессуары — это не только про яркость, но и про баланс. Не перегружайте образ слишком множеством деталей.

"Лучше делать акценты на два-три элемента, чтобы не создать перегруженный образ", — рекомендует Юрина.

Не забывайте про разнообразие текстур, что сделает ваш стиль еще более интересным.

Как правильно подобрать аксессуары

Подбирайте аксессуары в одной цветовой гамме с нарядом или, наоборот, контрастных цветов для создания яркого, запоминающегося образа. Стилисты уверены: с правильно выбранными украшениями любой новогодний лук будет уникальным и незабываемым, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева
Экономика и бизнес
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Как избежать неприятных последствий после корпоратива
Россиянам дали совет, где отдохнуть до 100 тысяч рублей в 2025 году
Назван способ вернуть рельефную форму тела без походов в спортзал
Как добиться цветения даже у капризных комнатных растений
Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков
Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году
Эксперты назвали способы обезопасить елку от кота
Секреты праздничного образа: акценты, которые сделают ваш стиль незабываемым
Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой
Тканевые маски: модный тренд или пустая трата времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.