3 преимущества азелаиновой кислоты! Недооценённый ингредиент для ухода за кожей

Азелаиновая кислота является дикарбоновой кислотой. Это нежное несмываемое отшелушивающее средство, которое помогает очистить закупоренные поры и очищает поверхность кожи. Азелаиновая кислота — это экстракт из таких зерновых культур, как пшеница, ячмень и рожь.
Большинство кремов для местного применения содержат всего 15% и 20%, но вы можете заметить потрясающие результаты даже при такой меньшей концентрации.
Интересно, что кислота помогает снизить выработку кератина (белка, который может блокировать поры и вызывать акне). В основном она лечит кожное заболевание, известное как розацеа.
Польза азелаиновой кислоты заключается в том, что она уменьшает пигментацию и улучшает цвет кожи.
Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН2)7СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.