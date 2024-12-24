3 преимущества азелаиновой кислоты! Недооценённый ингредиент для ухода за кожей

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Что такое азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота является дикарбоновой кислотой. Это нежное несмываемое отшелушивающее средство, которое помогает очистить закупоренные поры и очищает поверхность кожи. Азелаиновая кислота — это экстракт из таких зерновых культур, как пшеница, ячмень и рожь.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Большинство кремов для местного применения содержат всего 15% и 20%, но вы можете заметить потрясающие результаты даже при такой меньшей концентрации.

Преимущества

Азелаиновая кислота оказывает противовоспалительное действие на кожу. Она помогает уменьшить покраснение и отек кожи. Кислота обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Интересно, что кислота помогает снизить выработку кератина (белка, который может блокировать поры и вызывать акне). В основном она лечит кожное заболевание, известное как розацеа.

Польза азелаиновой кислоты заключается в том, что она уменьшает пигментацию и улучшает цвет кожи.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН 2 ) 7 СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.



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