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3 преимущества азелаиновой кислоты! Недооценённый ингредиент для ухода за кожей

1:06
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Что такое азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота является дикарбоновой кислотой. Это нежное несмываемое отшелушивающее средство, которое помогает очистить закупоренные поры и очищает поверхность кожи. Азелаиновая кислота — это экстракт из таких зерновых культур, как пшеница, ячмень и рожь. 

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Большинство кремов для местного применения содержат всего 15% и 20%, но вы можете заметить потрясающие результаты даже при такой меньшей концентрации.

Преимущества

  1. Азелаиновая кислота оказывает противовоспалительное действие на кожу.
  2. Она помогает уменьшить покраснение и отек кожи.
  3. Кислота обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Интересно, что кислота помогает снизить выработку кератина (белка, который может блокировать поры и вызывать акне). В основном она лечит кожное заболевание, известное как розацеа.

Польза азелаиновой кислоты заключается в том, что она уменьшает пигментацию и улучшает цвет кожи.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН2)7СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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