Ноги от обуви больше болеть не будут, если следовать этим советам

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Купите качественные сапоги или ботинки

Первый шаг к тому, чтобы ноги не испытывали боли, — это покупка качественной обуви, которые подходят по размеру и служат долго. Ищите надежного производителя. Постарайтесь найти подходящую пару под ширину, свод и длину вашей стопы. Сделайте разумное вложение в отличные сапоги, и ваши ноги будут вам благодарны.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Стильная женщина

Мозоли

Волдыри и мозоли, хотя и не редкость при носке новой пары ботинок, не должны быть регулярным явлением. Если это так, оцените посадку ваших ботинок.

Более толстый или тонкий носок может помочь избавиться от мозолей, а поиск подходящего материала для носков также может иметь значение. Тем, кто весь день находится на ногах, следует попробовать носки, отводящие пот. Также есть кремы от мозолей.

Ежедневно мойте и увлажняйте

Ежедневно мойте и увлажняйте ноги, чтобы кожа оставалась чистой и здоровой. Даже если вы принимали душ утром, быстро помойте ноги в ванне перед сном, чтобы удалить грязь. Используйте увлажняющий крем, чтобы предотвратить появление трещин на коже, особенно вокруг пяток и пальцев ног.

Здоровые ноги имеют решающее значение для достижения наилучших результатов изо дня в день. С помощью этих советов вы сможете сохранить свои ноги чистыми, увлажненными, без волдырей.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.