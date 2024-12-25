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Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой

4:04
Моя семья » Красота и стиль

Идеальные ноги — это не только их длина и гладкость, но и бархатистая кожа, а также качественный педикюр. Мы рассмотрим основные проблемы, которые могут визуально добавить возраст ногам, и расскажем, как их предотвратить.

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

1. Сухая кожа стоп. Обезвоживание — основная причина, по которой стопы выглядят старше своего возраста. Это может быть связано с сезонными факторами или генетикой: кожа стоп особенно сильно пересыхает в переходные периоды, когда мы носим закрытую обувь, и с возрастом, когда организм теряет подкожный жир.

  • По возможности не носите одну и ту же обувь два дня подряд, так как это полезно не только для ваших ног, но и для вашей обуви.
  • Регулярно увлажняйте кожу стоп каждый вечер и избегайте ношения закрытой обуви (кеды, кроссовки, лоферы, слипоны) без носков и колготок, так как они могут вытягивать влагу из ступней. Кроме того, синтетические материалы в обуви и стельках могут вызывать неприятный запах.

2. Мозоли и натоптыши. Мозоли чаще всего появляются летом, а натоптыши — в любое время года. Мозоли — это кожные образования в форме конуса или овала с заметным центром, которые возникают в местах регулярного трения и вызывают сильную боль. Основные причины появления мозолей — тесная обувь, деформации стопы и дисбаланс при ходьбе.

Натоптыши — это уплотнение верхнего слоя кожи, которое чаще всего образуется на подушечках стоп, пятках и у основания большого пальца. Они возникают в ответ на давление и могут быть вызваны неудобной обувью, высокими каблуками и длительным стоянием.

  • С натоптышами хорошо борется педикюр с применением шлифовки и увлажняющих процедур. Если у вас мозоли, лучше обратиться к врачу (дерматологу или хирургу), так как существуют различные методы лечения, включая лазер и жидкий азот.

3. Утолщение ногтей. Если вы долго носите неудобную обувь, ваши ногти могут стать твёрдыми и желтоватыми, начать трескаться и ломаться без видимой причины.

  • Если причина не связана с грибком ногтей (исключается врачом), регулярный педикюр и выбор правильной обуви помогут справиться с проблемой. В домашних условиях можно аккуратно обрабатывать поверхность ногтя пилочкой с небольшой абразивностью.

4. Врастание ногтя. Основные причины этой проблемы — неудобная обувь и неправильный уход. В обуви с острым носком или на высоком каблуке пальцы испытывают давление, что способствует врастанию края ногтя в кожу. Также это может произойти из-за неправильного педикюра, когда вы или мастер слишком глубоко обрезаете внешние уголки ногтей.

  • В запущенных случаях проблему должен решать хирург, но в профилактических целях лучше подпиливать края ногтей, а не обрезать их, и делать это строго горизонтально, не затрагивая внешние уголки.

5. Сосудистая сеточка. Этот эстетический недостаток может предшествовать серьёзной проблеме — варикозному расширению вен. Варикоз — это нарушение венозного кровотока, которое может возникнуть даже в молодом возрасте. Причинами могут быть проблемы с щитовидной железой, гормональные сбои, сидячая работа, неправильное питание, вредные привычки и неудобная обувь.

  • Обратитесь к флебологу, так как самостоятельное использование препаратов для укрепления сосудов может быть неэффективным. Лазерная терапия и тонирующие средства могут помочь в коррекции, а ношение обуви на высоких каблуках и сидение в позе нога на ногу при выраженных сосудистых сеточках следует избегать.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. 

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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