Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой

Идеальные ноги — это не только их длина и гладкость, но и бархатистая кожа, а также качественный педикюр. Мы рассмотрим основные проблемы, которые могут визуально добавить возраст ногам, и расскажем, как их предотвратить.
1. Сухая кожа стоп. Обезвоживание — основная причина, по которой стопы выглядят старше своего возраста. Это может быть связано с сезонными факторами или генетикой: кожа стоп особенно сильно пересыхает в переходные периоды, когда мы носим закрытую обувь, и с возрастом, когда организм теряет подкожный жир.
2. Мозоли и натоптыши. Мозоли чаще всего появляются летом, а натоптыши — в любое время года. Мозоли — это кожные образования в форме конуса или овала с заметным центром, которые возникают в местах регулярного трения и вызывают сильную боль. Основные причины появления мозолей — тесная обувь, деформации стопы и дисбаланс при ходьбе.
Натоптыши — это уплотнение верхнего слоя кожи, которое чаще всего образуется на подушечках стоп, пятках и у основания большого пальца. Они возникают в ответ на давление и могут быть вызваны неудобной обувью, высокими каблуками и длительным стоянием.
3. Утолщение ногтей. Если вы долго носите неудобную обувь, ваши ногти могут стать твёрдыми и желтоватыми, начать трескаться и ломаться без видимой причины.
4. Врастание ногтя. Основные причины этой проблемы — неудобная обувь и неправильный уход. В обуви с острым носком или на высоком каблуке пальцы испытывают давление, что способствует врастанию края ногтя в кожу. Также это может произойти из-за неправильного педикюра, когда вы или мастер слишком глубоко обрезаете внешние уголки ногтей.
5. Сосудистая сеточка. Этот эстетический недостаток может предшествовать серьёзной проблеме — варикозному расширению вен. Варикоз — это нарушение венозного кровотока, которое может возникнуть даже в молодом возрасте. Причинами могут быть проблемы с щитовидной железой, гормональные сбои, сидячая работа, неправильное питание, вредные привычки и неудобная обувь.
Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
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