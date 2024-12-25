Отрастите красивые ногти: четыре доступных домашних метода

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Правильное питание, увлажнение кожи рук и кутикулы, регулярный маникюр, защита рук от воздействия агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения способствуют поддержанию здоровья и красоты ногтей.

Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с сумкой

Для обеспечения здоровья ногтей необходимо следить за питанием, включая в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, такими как витамин B7 (биотин), омега-3 жирные кислоты и витамины C и D. Это помогает укрепить ногти и способствует их росту. Увлажнение кожи рук и кутикулы также играет важную роль в поддержании здоровья ногтей. Регулярное использование увлажняющих кремов и масел помогает предотвратить сухость и ломкость ногтей, делая их более эластичными и устойчивыми к внешним воздействиям. Регулярный маникюр также важен для поддержания здоровья ногтей. Профессиональный маникюр включает в себя обработку кутикулы, полировку ногтей и удаление омертвевших клеток кожи. Это помогает избежать появления заусенцев, трещин и других проблем, которые могут повредить ногти. Защита рук от воздействия агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения также важна для сохранения здоровья ногтей. При выполнении домашних работ, связанных с использованием химических средств, рекомендуется использовать защитные перчатки, чтобы предотвратить контакт агрессивных веществ с ногтями. Также следует избегать длительного пребывания на солнце без защиты, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать повреждение ногтей и кожи рук.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и красоту ногтей, обеспечивая им ухоженный и привлекательный вид.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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