Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках
Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США
Скандалы в автоиндустрии 2024: кто подорвал доверие покупателей
Уборка снега с приствольных кругов: первая важная процедура января
Фейерверки, оружие и ножи — необычная находка в ручной клади шокировала работников аэропорта
Уникальная паутина: как пауки ловят жертву за миллисекунды
Рассказываем, как исправить безвкусные помидоры
Учёные перечислили черты личности, которые отвечают за склонность к ночным кошмарам
Почему собака ест землю и что с этим делать

Отрастите красивые ногти: четыре доступных домашних метода

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Правильное питание, увлажнение кожи рук и кутикулы, регулярный маникюр, защита рук от воздействия агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения способствуют поддержанию здоровья и красоты ногтей.

Женщина с сумкой
Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с сумкой
  1. Для обеспечения здоровья ногтей необходимо следить за питанием, включая в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, такими как витамин B7 (биотин), омега-3 жирные кислоты и витамины C и D. Это помогает укрепить ногти и способствует их росту.
  2. Увлажнение кожи рук и кутикулы также играет важную роль в поддержании здоровья ногтей. Регулярное использование увлажняющих кремов и масел помогает предотвратить сухость и ломкость ногтей, делая их более эластичными и устойчивыми к внешним воздействиям.
  3. Регулярный маникюр также важен для поддержания здоровья ногтей. Профессиональный маникюр включает в себя обработку кутикулы, полировку ногтей и удаление омертвевших клеток кожи. Это помогает избежать появления заусенцев, трещин и других проблем, которые могут повредить ногти.
  4. Защита рук от воздействия агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения также важна для сохранения здоровья ногтей. При выполнении домашних работ, связанных с использованием химических средств, рекомендуется использовать защитные перчатки, чтобы предотвратить контакт агрессивных веществ с ногтями. Также следует избегать длительного пребывания на солнце без защиты, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать повреждение ногтей и кожи рук.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и красоту ногтей, обеспечивая им ухоженный и привлекательный вид.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Последние материалы
Анна Седокова прервала молчание и обратилась к умершему Янису Тимме
Советы по сохранению ясности мыслей и активного мозга на пенсии
ТОП 7 неприхотливых комнатных растений
Первый военный: интернет-магазин для солдат СВО запустили в России
Кошка худеет: главный сигнал тревоги, который нельзя игнорировать
Колонизация на Марс: из чего люди будут строить там дома?
Орешник не помог. Что дальше предпримет Россия в борьбе с националистами?
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас
Пельмени вместо теста: новый способ приготовить пиццу
Вдова Караченцова отреагировала на оживление мужа в кино: предлагали большие деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.