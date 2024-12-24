Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ
Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут
В Казахстане опровергли новость об отставке тренера Черчесова
Анна Хилькевич показала, как выглядит романтик с мужем спустя 11 лет брака
Как спасти старую грушу в дачном саду
Почему снижение ключевой ставки в России может быть опасно
Мария Погребняк удивила своей смелостью: большинство людей не решились бы на такое
Почему появляются отеки и как с ними бороться
Простые правила безопасности: как создать идеальный уголок для вашего кота

Советы по созданию модного образа в стиле спорт-шик

Моя семья » Красота и стиль

Стиль «спорт-шик» сочетает в себе удобство спортивной одежды и элегантность повседневного гардероба. Это направление идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть модно, но при этом ощущать комфорт в повседневной жизни. Рассмотрим, как правильно создать такой образ.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Основные элементы стиля «спорт-шик»

Для создания спортивного образа важно комбинировать несколько ключевых элементов. Основой такого стиля могут стать спортивные куртки, худи или толстовки. Эти вещи отлично сочетаются с более классическими предметами гардероба, такими как прямые брюки, юбки-карандаши или джинсы.

Обувь и аксессуары

Обувь в стиле «спорт-шик» — это, как правило, кроссовки. Они могут быть как в спортивном, так и в более утонченном дизайне. Важно выбрать аксессуары, которые не перегрузят образ. Минимум украшений, но стильный рюкзак или сумка на цепочке отлично подойдут.

Цветовые сочетания

В этом стиле преобладают нейтральные оттенки: черный, белый, серый, бежевый и пастельные тона. Однако можно добавить яркие акценты в виде обуви или аксессуаров. Важно соблюдать баланс между комфортом и изысканностью.

«Спорт-шик» — это не только комфорт, но и стиль. Сочетание спортивных элементов с классическими вещами позволяет создать стильный и универсальный образ на каждый день.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Последние материалы
Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ
Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут
В Казахстане опровергли новость об отставке тренера Черчесова
Советы по созданию модного образа в стиле спорт-шик
Анна Хилькевич показала, как выглядит романтик с мужем спустя 11 лет брака
Как спасти старую грушу в дачном саду
Почему снижение ключевой ставки в России может быть опасно
Мария Погребняк удивила своей смелостью: большинство людей не решились бы на такое
Почему появляются отеки и как с ними бороться
Простые правила безопасности: как создать идеальный уголок для вашего кота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.