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Как работают липолитики и другие процедуры для локального похудения?

1:46
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Процедуры для локального похудения набирают популярность благодаря своей эффективности в борьбе с жировыми отложениями в проблемных зонах. Липолитики и другие салонные методы помогают улучшить контуры тела без изнурительных тренировок. Разберёмся, какие процедуры наиболее эффективны и что важно учитывать при их выборе.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Что такое липолитики?

Липолитики — это инъекции, которые помогают разрушить жировые клетки в необходимых зонах. Основное действие таких препаратов заключается в активировании процесса расщепления жира, что способствует его выведению из организма. Обычно липолитики используют для работы с локальными отложениями жира на животе, бёдрах, боках или под подбородком.

Другие процедуры для локального похудения

Помимо липолитиков, в салонах красоты популярны такие процедуры, как криолиполиз, мезотерапия и ультразвуковая кавитация. Криолиполиз воздействует на жир с помощью низких температур, а мезотерапия использует микроинъекции для улучшения обменных процессов в клетках. Ультразвуковая кавитация разрушает жировые клетки с помощью ультразвуковых волн. Каждая из этих процедур обладает своими преимуществами и может быть использована в зависимости от состояния кожи и желаемого результата.

Кому подходят такие процедуры?

Салонные методы коррекции локальных жировых отложений подходят тем, кто уже достиг определённого веса и ищет способы устранения жировых скоплений в проблемных областях.

Однако важно помнить, что такие процедуры не являются заменой для здорового питания и регулярных физических нагрузок.

Уточнения

Криолипо́лиз — метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью деструкции (разрушения) жирового слоя для коррекции фигуры и формы тела.

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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