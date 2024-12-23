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Собираем идеальный базовый гардероб для любого случая и времени года

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Создание базового гардероба — это шаг к стильному и функциональному образу. Универсальные вещи облегчают выбор одежды для любого случая и помогают избежать лишних затрат. Рассмотрим ключевые элементы, которые должны быть в гардеробе каждой.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

Основные элементы базового гардероба

Белая рубашка

Белая рубашка — незаменимая классика. Её можно носить с джинсами для повседневного образа или сочетать с юбкой-карандашом для офиса.

Джинсы

Идеально сидящие джинсы нейтрального оттенка — основа для множества образов. Они подойдут как для прогулки, так и для вечернего выхода, если добавить аксессуары.

Чёрные брюки

Чёрные брюки — универсальная вещь, которая сочетается с любой верхней одеждой и обувью. Подойдут для делового и повседневного стиля.

Футболка нейтрального цвета

Футболка базового оттенка (белая, серая, чёрная) станет идеальной основой для многослойных образов.

Обувь для базового гардероба

Классические балетки или лоферы

Обувь без каблука, которая идеально подойдёт для повседневных образов. Она комфортная и универсальная.

Ботинки или сапоги

Прочные и стильные ботинки или сапоги на невысоком каблуке — обязательный элемент гардероба для осени и зимы. Их можно носить с джинсами или платьями.

Верхняя одежда

Классическое пальто

Классическое пальто нейтрального цвета — это не только тепло, но и стильно. Оно подходит для различных ситуаций и легко комбинируется с любыми нарядами.

Тренчкот

Тренчкот — это лёгкий и элегантный вариант для межсезонья. Он отлично подходит как для деловых, так и для повседневных образов.

Аксессуары для завершения образа

Шарф или палантин

Этот элемент гардероба не только добавляет уюта в холодное время года, но и завершает образ.

Минималистичная сумка

Небольшая сумка нейтрального цвета станет стильным акцентом и подойдёт к любой одежде.

Базовый гардероб строится на универсальных вещах, которые легко комбинировать. Создайте основу из этих must-have элементов, чтобы всегда выглядеть стильно, независимо от сезона.

Уточнения

Базовый гардероб – основные вещи гардероба, которые сочетаются друг с другом по фасону, стилю и цвету.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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