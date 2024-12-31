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Ледяной макияж: тренд зимы, который нельзя пропустить

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Вы готовы к праздникам? Новый год — идеальный момент для экспериментов с образами, и "ледяной" макияж станет вашим главным козырем.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

Этот бьюти-тренд, вдохновленный зимней сказкой, идеально сочетает холодную элегантность и праздничное настроение.

Что такое frosted makeup

"Ледяной" макияж — это воплощение морозного блеска и сияния. На создание этого образа дизайнеров вдохновили культовые персонажи, такие как Эльза из "Холодного сердца" и Снежная королева.

Белоснежные оттенки, холодные переливы и яркие акценты делают этот тренд особенно актуальным в зимний сезон.

Как создать образ

Подготовка кожи

Ключ к успеху — сияющая база. Начните с увлажнения кожи, чтобы добиться здорового блеска. Используйте тональный крем с эффектом сияния или добавьте хайлайтер для усиления результата.

Не переусердствуйте с пудрой — слишком матовая кожа убьет эффект свежести.

Акцент на глаза

Главная деталь "ледяного" макияжа — выразительный взгляд. Используйте белую подложку или консилер в качестве базы. Далее выберите один из двух вариантов:

  • Нанесите пигментированные тени холодных оттенков (белый, голубой, сиреневый), а в центр века и уголки глаз добавьте глиттер.
  • Легко растушуйте белые тени, добавьте глиттер и завершите образ графичными стрелками.
  • Для драматичного эффекта можно окрасить межресничное пространство карандашом в тон теней.

Ресницы и брови

Прокрасьте ресницы тушью, избегая эффекта "паучьих лапок". Для дополнительного объема приклейте пучки ресниц.

Если используете крупный глиттер, слегка подчеркните им верхние ресницы. Осветленные брови — еще один актуальный штрих для создания ультрамодного образа.

Румяна и губы

Кремовые румяна насыщенного розового оттенка добавят нежный эффект "замерзания". Наносите их на "яблочки" щек, слегка растушевывая ближе к глазам.

Губы должны быть максимально естественными: выбирайте нюдовые оттенки и прозрачный блеск.

Финальный аккорд

Завершающим шагом станет хайлайтер. Нанесите его на скулы и переносицу, чтобы добавить "ледяное" сияние. Это создаст тот самый магический эффект, который станет ярким акцентом на вашем празднике.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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