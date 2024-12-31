Ледяной макияж: тренд зимы, который нельзя пропустить

Вы готовы к праздникам? Новый год — идеальный момент для экспериментов с образами, и "ледяной" макияж станет вашим главным козырем.
Этот бьюти-тренд, вдохновленный зимней сказкой, идеально сочетает холодную элегантность и праздничное настроение.
"Ледяной" макияж — это воплощение морозного блеска и сияния. На создание этого образа дизайнеров вдохновили культовые персонажи, такие как Эльза из "Холодного сердца" и Снежная королева.
Белоснежные оттенки, холодные переливы и яркие акценты делают этот тренд особенно актуальным в зимний сезон.
Ключ к успеху — сияющая база. Начните с увлажнения кожи, чтобы добиться здорового блеска. Используйте тональный крем с эффектом сияния или добавьте хайлайтер для усиления результата.
Не переусердствуйте с пудрой — слишком матовая кожа убьет эффект свежести.
Главная деталь "ледяного" макияжа — выразительный взгляд. Используйте белую подложку или консилер в качестве базы. Далее выберите один из двух вариантов:
Прокрасьте ресницы тушью, избегая эффекта "паучьих лапок". Для дополнительного объема приклейте пучки ресниц.
Если используете крупный глиттер, слегка подчеркните им верхние ресницы. Осветленные брови — еще один актуальный штрих для создания ультрамодного образа.
Кремовые румяна насыщенного розового оттенка добавят нежный эффект "замерзания". Наносите их на "яблочки" щек, слегка растушевывая ближе к глазам.
Губы должны быть максимально естественными: выбирайте нюдовые оттенки и прозрачный блеск.
Завершающим шагом станет хайлайтер. Нанесите его на скулы и переносицу, чтобы добавить "ледяное" сияние. Это создаст тот самый магический эффект, который станет ярким акцентом на вашем празднике.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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