Гладкость на года: лазерная эпиляция для разных типов кожи
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Лазерная эпиляция — один из самых эффективных методов удаления волос, который обещает длительный результат.
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Однако выбор подходящего аппарата — ключ к успеху процедуры. Вот что важно знать о разных типах лазеров, их особенностях и преимуществах.
Основные виды лазеров
Александритовый лазер
- Длина волны: 755 нм.
- Особенности: Идеален для светлой кожи с темными волосами (I-III фототипы).
- Может быть более болезненным.
- Используется без геля, волосы перед процедурой не сбривают.
- Современные модели: подходят для всех фототипов и работают с любым цветом волос, включая пушковые и рыжие. Процедура проводится по гелю, что делает её комфортнее.
Диодный лазер
- Длина волны: 810 нм.
- Особенности: Подходит для русых и темных волос.
- Эффективен для всех фототипов, включая загорелую кожу.
- Процедура проводится по гелю на гладко выбритой коже, минимизируя риск ожогов.
Рубиновый лазер
- Практически вышел из использования из-за болезненности и низкой эффективности.
Как выбрать лазер
- Для чувствительных зон: современные александритовые аппараты обеспечивают максимальный комфорт.
- Для загорелой кожи: лучше выбрать диодный лазер.
- Если хотите быстрый результат: александритовые аппараты справляются быстрее, чем диодные.
Продолжительность эффекта
- Диодный лазер: курс из 7-13 процедур с интервалом в месяц.
- Александритовый лазер: 6-10 процедур, что экономит время.
После завершения курса требуется поддерживающая процедура раз в 3-6 месяцев.
Выбор между диодным и александритовым лазером зависит от ваших индивидуальных особенностей и предпочтений.
Оба метода безопасны, эффективны и обеспечивают долгосрочный результат, но нюансы процедуры помогут вам определиться с оптимальным вариантом для вашего типа кожи и волос.
Уточнения
Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру