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Гладкость на года: лазерная эпиляция для разных типов кожи

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Лазерная эпиляция — один из самых эффективных методов удаления волос, который обещает длительный результат.

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Однако выбор подходящего аппарата — ключ к успеху процедуры. Вот что важно знать о разных типах лазеров, их особенностях и преимуществах.

Основные виды лазеров

Александритовый лазер

  • Длина волны: 755 нм.
  • Особенности: Идеален для светлой кожи с темными волосами (I-III фототипы).
  • Может быть более болезненным.
  • Используется без геля, волосы перед процедурой не сбривают.
  • Современные модели: подходят для всех фототипов и работают с любым цветом волос, включая пушковые и рыжие. Процедура проводится по гелю, что делает её комфортнее.

Диодный лазер

  • Длина волны: 810 нм.
  • Особенности: Подходит для русых и темных волос.
  • Эффективен для всех фототипов, включая загорелую кожу.
  • Процедура проводится по гелю на гладко выбритой коже, минимизируя риск ожогов.

Рубиновый лазер

  • Практически вышел из использования из-за болезненности и низкой эффективности.

Как выбрать лазер

  • Для чувствительных зон: современные александритовые аппараты обеспечивают максимальный комфорт.
  • Для загорелой кожи: лучше выбрать диодный лазер.
  • Если хотите быстрый результат: александритовые аппараты справляются быстрее, чем диодные.

Продолжительность эффекта

  • Диодный лазер: курс из 7-13 процедур с интервалом в месяц.
  • Александритовый лазер: 6-10 процедур, что экономит время.

После завершения курса требуется поддерживающая процедура раз в 3-6 месяцев.

Выбор между диодным и александритовым лазером зависит от ваших индивидуальных особенностей и предпочтений.

Оба метода безопасны, эффективны и обеспечивают долгосрочный результат, но нюансы процедуры помогут вам определиться с оптимальным вариантом для вашего типа кожи и волос.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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