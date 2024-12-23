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Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Глиняные маски — это эффективный способ очищения и улучшения состояния кожи. Разные виды глины обладают уникальными свойствами, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого типа кожи. Рассмотрим основные виды глины и их пользу для лица.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Полезные свойства белой глины

Белая глина, или каолин, подходит для чувствительной и сухой кожи. Она мягко очищает, устраняет покраснения и осветляет тон лица. Маски из белой глины можно использовать для ежедневного ухода, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей.

Зелёная глина для жирной кожи

Зелёная глина богата минералами и идеально подходит для жирной и комбинированной кожи. Она глубоко очищает поры, устраняет излишки себума и предотвращает появление высыпаний. Регулярное применение помогает сделать кожу более матовой и ровной.

Розовая глина для мягкого ухода

Розовая глина — это смесь белой и красной глины, идеально подходящая для сухой и тусклой кожи. Она питает, увлажняет и смягчает лицо, устраняя шелушения. Это отличный выбор для ухода за возрастной или уставшей кожей.

Чёрная глина для глубокого очищения

Чёрная глина обладает мощными детокс-свойствами и подходит для всех типов кожи. Она эффективно вытягивает токсины, борется с воспалениями и делает поры менее заметными. Такой уход особенно полезен для обновления кожи.

Глиняные маски — это универсальный инструмент для поддержания красоты лица. Выбирайте глину, исходя из своего типа кожи, чтобы обеспечить ей необходимый уход.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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