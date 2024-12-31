Объемные губы без уколов: профессиональные советы

Хотите сделать губы визуально объемнее, не прибегая к инъекциям? Визажист Андрей Исаев делится профессиональными техниками, которые помогут вам добиться желаемого эффекта с помощью макияжа.
Перед нанесением макияжа обязательно увлажните губы. Используйте крем для губ или век, а затем бальзам.
Карандаш легче подправить, если контур выйдет неровным.
Обратите внимание на естественную выпуклость губ — она может быть выше, чем кажется.
Контурный карандаш необходимо растушевать и перекрыть помадой.
Блеск придает губам стеклянный финиш и светоотражение, делая их визуально пухлее.
Глянцевые тинты — идеальный вариант для утреннего макияжа.
Яркий пигмент привлекает внимание к губам, отвлекая от контура.
С помощью этих техник вы сможете добиться эффектных объемных губ, не прибегая к косметологическим процедурам.
Увлажнение, правильное использование карандаша и блеска, а также выбор подходящих оттенков сделают ваш макияж профессиональным и выразительным.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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