Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон в объятиях: почему утяжеленное одеяло меняет жизнь
РЖД представила первый купейный вагон с увеличенными габаритами
Как поливать петунию, чтобы она цвела весь сезон
Готовые смеси против огородного грунта: что выбрать для выращивания рассады?
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка верит в спортивное будущее Камилы Валиевой
Этот жюльен получается нежнее, чем в ресторане
Подходит для любых интерьеров! Эти правила освещения должен знать каждый
Как наладить связь с кошкой: 8 методов, которые работают
Мёд — лакомство и лекарство: как хранить, чтобы он не потерял целебные свойства

Объемные губы без уколов: профессиональные советы

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сделать губы визуально объемнее, не прибегая к инъекциям? Визажист Андрей Исаев делится профессиональными техниками, которые помогут вам добиться желаемого эффекта с помощью макияжа.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Увлажнение — первый шаг к объемным губам

Перед нанесением макияжа обязательно увлажните губы. Используйте крем для губ или век, а затем бальзам.

  • Почему это важно: крем размягчает чешуйки, а бальзам разравнивает складки. Гладкая поверхность визуально делает губы более объемными.
  • Совет: для сильно поврежденных губ подойдет ланолиновый крем.

Контур создаем карандашом, а не помадой

Карандаш легче подправить, если контур выйдет неровным.

  • Комбинация "карандаш + помада" делает макияж более стойким.
  • Используйте только стойкие карандаши.

Следуйте реальному контуру губ

Обратите внимание на естественную выпуклость губ — она может быть выше, чем кажется.

  • Ведите карандаш четко над линией верхнего контура, чтобы визуально увеличить губы.
  • Галочку верхней губы можно заострить или сделать округлой для эффекта baby lips.

Растушевка и закрашивание — обязательны

Контурный карандаш необходимо растушевать и перекрыть помадой.

  • Закрасьте уголки губ и растушуйте к центру для мягкого перехода.
  • Нанесите помаду на всю поверхность, чтобы границы карандаша не были видны.

Блеск для губ — визуальный объем

Блеск придает губам стеклянный финиш и светоотражение, делая их визуально пухлее.

  • Наносите блеск поверх помады — это не снизит стойкость макияжа.

Тинты — быстрый способ добавить объема

Глянцевые тинты — идеальный вариант для утреннего макияжа.

  • Они создают яркий и объемный эффект, не требуя многослойности.

Красная помада — акцент на цвет

Яркий пигмент привлекает внимание к губам, отвлекая от контура.

  • Если губы тонкие, избегайте слишком ярких оттенков, чтобы не создать эффект "полосы".
  • Красная помада идеально подчеркнет голубую радужку глаз и добавит яркости образу.

С помощью этих техник вы сможете добиться эффектных объемных губ, не прибегая к косметологическим процедурам.

Увлажнение, правильное использование карандаша и блеска, а также выбор подходящих оттенков сделают ваш макияж профессиональным и выразительным.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Еда и рецепты
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Последние материалы
Генетический секрет: почему одни люди пахнут, а другие — нет
Педикюр без салона: ухоженные ногти дома
Как избавиться от жира на животе: секреты простого питания
Как спасти орхидею без корней: простой метод
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике
Как кошки различают цвета и почему для них важен серый
Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.