Объемные губы без уколов: профессиональные советы

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите сделать губы визуально объемнее, не прибегая к инъекциям? Визажист Андрей Исаев делится профессиональными техниками, которые помогут вам добиться желаемого эффекта с помощью макияжа.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Увлажнение — первый шаг к объемным губам

Перед нанесением макияжа обязательно увлажните губы. Используйте крем для губ или век, а затем бальзам.

Почему это важно: крем размягчает чешуйки, а бальзам разравнивает складки. Гладкая поверхность визуально делает губы более объемными.

крем размягчает чешуйки, а бальзам разравнивает складки. Гладкая поверхность визуально делает губы более объемными. Совет: для сильно поврежденных губ подойдет ланолиновый крем.

Контур создаем карандашом, а не помадой

Карандаш легче подправить, если контур выйдет неровным.

Комбинация "карандаш + помада" делает макияж более стойким.

Используйте только стойкие карандаши.

Следуйте реальному контуру губ

Обратите внимание на естественную выпуклость губ — она может быть выше, чем кажется.

Ведите карандаш четко над линией верхнего контура, чтобы визуально увеличить губы.

Галочку верхней губы можно заострить или сделать округлой для эффекта baby lips.

Растушевка и закрашивание — обязательны

Контурный карандаш необходимо растушевать и перекрыть помадой.

Закрасьте уголки губ и растушуйте к центру для мягкого перехода.

Нанесите помаду на всю поверхность, чтобы границы карандаша не были видны.

Блеск для губ — визуальный объем

Блеск придает губам стеклянный финиш и светоотражение, делая их визуально пухлее.

Наносите блеск поверх помады — это не снизит стойкость макияжа.

Тинты — быстрый способ добавить объема

Глянцевые тинты — идеальный вариант для утреннего макияжа.

Они создают яркий и объемный эффект, не требуя многослойности.

Красная помада — акцент на цвет

Яркий пигмент привлекает внимание к губам, отвлекая от контура.

Если губы тонкие, избегайте слишком ярких оттенков, чтобы не создать эффект "полосы".

Красная помада идеально подчеркнет голубую радужку глаз и добавит яркости образу.

С помощью этих техник вы сможете добиться эффектных объемных губ, не прибегая к косметологическим процедурам.

Увлажнение, правильное использование карандаша и блеска, а также выбор подходящих оттенков сделают ваш макияж профессиональным и выразительным.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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