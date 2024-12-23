Важный момент, который вы могли пропустить в борьбе с целлюлитом

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Целлюлит — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Он проявляется в виде неровностей на коже, бугорков и впадин, напоминая знаменитую "апельсиновую корку". На самом деле, это явление стало объектом повышенного внимания относительно недавно. Еще до 70-х годов прошлого века целлюлит не считался дефектом внешности.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Целлюлит и растяжки

Но после публикации статьи в журнале Vogue, где Николь Ронсар, владелица салона красоты, описывала целлюлит как "неприятные шишечки, от которых невозможно избавиться", отношение к этому стало кардинально иным. С тех пор борьба с целлюлитом стала важной частью ухода за собой, и появились различные способы избавиться от этой проблемы — от массажа и кремов до инъекционных методик. О последних мы поговорили с дерматовенерологом и косметологом Галиной Скворцовой.

Что вызывает "апельсиновую корку"

Целлюлит — это нарушение структуры кожи, которое возникает из-за проблем с микроциркуляцией и оттоком лимфы. Более 80% женщин сталкиваются с этим состоянием, и причин для его появления несколько.

Гормональные изменения: особенно важна роль гормонов, таких как андрогены, которые могут преобразовываться в эстрогены внутри жировой ткани. Этот процесс часто приводит к образованию целлюлита.

Наследственность: если в вашей семье женщины имеют склонность к медленному обмену веществ, велика вероятность, что с возрастом и у вас появятся такие же проблемы.

Нездоровый образ жизни: постоянное злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию. Например, алкоголь может нарушать работу почек, из-за чего задерживается жидкость в организме, провоцируя образование целлюлита.

Недостаток сна: бессонные ночи замедляют обмен веществ, а это напрямую влияет на внешний вид кожи.

Ношение тесной обуви: даже такой, казалось бы, незначительный фактор, как неудобная обувь, может сжимать сосуды, нарушая нормальный отток лимфы

Липолитики: как работают инъекционные методики

Целлюлит — это не просто косметический дефект. С медицинской точки зрения, это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, возникающие на фоне нарушений обмена веществ. Липолитики — это вещества, которые расщепляют жировые клетки, уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела.

"Мезотерапия с использованием липолитиков — это инъекционное введение активных компонентов в проблемные зоны. Этот метод помогает нормализовать обмен веществ в жировой ткани, улучшает кровообращение и лимфоотток, активируя защитные функции кожи", — объясняет Галина Скворцова.

В состав коктейлей для мезотерапии, направленных на борьбу с целлюлитом, входят:

Липолитики — вещества, которые стимулируют расщепление жировых клеток.

Дефиброзирующие препараты — помогают разрушать фиброзные перегородки, которые образуются вокруг жировых клеток, способствуя образованию "апельсиновой корки".

Препараты для улучшения микроциркуляции — нормализуют кровообращение и лимфоотток, что способствует устранению отеков.

Антиоксиданты — выводят токсины и шлаки, поддерживая здоровье кожи.

Витамины и минералы — восстанавливают тонус кожи, повышая ее упругость и эластичность.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



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