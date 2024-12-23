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Важный момент, который вы могли пропустить в борьбе с целлюлитом

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Он проявляется в виде неровностей на коже, бугорков и впадин, напоминая знаменитую "апельсиновую корку". На самом деле, это явление стало объектом повышенного внимания относительно недавно. Еще до 70-х годов прошлого века целлюлит не считался дефектом внешности.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Но после публикации статьи в журнале Vogue, где Николь Ронсар, владелица салона красоты, описывала целлюлит как "неприятные шишечки, от которых невозможно избавиться", отношение к этому стало кардинально иным. С тех пор борьба с целлюлитом стала важной частью ухода за собой, и появились различные способы избавиться от этой проблемы — от массажа и кремов до инъекционных методик. О последних мы поговорили с дерматовенерологом и косметологом Галиной Скворцовой.

Что вызывает "апельсиновую корку"

Целлюлит — это нарушение структуры кожи, которое возникает из-за проблем с микроциркуляцией и оттоком лимфы. Более 80% женщин сталкиваются с этим состоянием, и причин для его появления несколько.

  • Гормональные изменения: особенно важна роль гормонов, таких как андрогены, которые могут преобразовываться в эстрогены внутри жировой ткани. Этот процесс часто приводит к образованию целлюлита.
  • Наследственность: если в вашей семье женщины имеют склонность к медленному обмену веществ, велика вероятность, что с возрастом и у вас появятся такие же проблемы.
  • Нездоровый образ жизни: постоянное злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию. Например, алкоголь может нарушать работу почек, из-за чего задерживается жидкость в организме, провоцируя образование целлюлита.
  • Недостаток сна: бессонные ночи замедляют обмен веществ, а это напрямую влияет на внешний вид кожи.
  • Ношение тесной обуви: даже такой, казалось бы, незначительный фактор, как неудобная обувь, может сжимать сосуды, нарушая нормальный отток лимфы

Липолитики: как работают инъекционные методики

Целлюлит — это не просто косметический дефект. С медицинской точки зрения, это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, возникающие на фоне нарушений обмена веществ. Липолитики — это вещества, которые расщепляют жировые клетки, уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела.

"Мезотерапия с использованием липолитиков — это инъекционное введение активных компонентов в проблемные зоны. Этот метод помогает нормализовать обмен веществ в жировой ткани, улучшает кровообращение и лимфоотток, активируя защитные функции кожи", — объясняет Галина Скворцова.

В состав коктейлей для мезотерапии, направленных на борьбу с целлюлитом, входят:

  • Липолитики — вещества, которые стимулируют расщепление жировых клеток.
  • Дефиброзирующие препараты — помогают разрушать фиброзные перегородки, которые образуются вокруг жировых клеток, способствуя образованию "апельсиновой корки".
  • Препараты для улучшения микроциркуляции — нормализуют кровообращение и лимфоотток, что способствует устранению отеков.
  • Антиоксиданты — выводят токсины и шлаки, поддерживая здоровье кожи.
  • Витамины и минералы — восстанавливают тонус кожи, повышая ее упругость и эластичность.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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