Важный момент, который вы могли пропустить в борьбе с целлюлитом

Целлюлит — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Он проявляется в виде неровностей на коже, бугорков и впадин, напоминая знаменитую "апельсиновую корку". На самом деле, это явление стало объектом повышенного внимания относительно недавно. Еще до 70-х годов прошлого века целлюлит не считался дефектом внешности.
Но после публикации статьи в журнале Vogue, где Николь Ронсар, владелица салона красоты, описывала целлюлит как "неприятные шишечки, от которых невозможно избавиться", отношение к этому стало кардинально иным. С тех пор борьба с целлюлитом стала важной частью ухода за собой, и появились различные способы избавиться от этой проблемы — от массажа и кремов до инъекционных методик. О последних мы поговорили с дерматовенерологом и косметологом Галиной Скворцовой.
Целлюлит — это нарушение структуры кожи, которое возникает из-за проблем с микроциркуляцией и оттоком лимфы. Более 80% женщин сталкиваются с этим состоянием, и причин для его появления несколько.
Целлюлит — это не просто косметический дефект. С медицинской точки зрения, это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, возникающие на фоне нарушений обмена веществ. Липолитики — это вещества, которые расщепляют жировые клетки, уменьшая объем жировой ткани и улучшая контуры тела.
"Мезотерапия с использованием липолитиков — это инъекционное введение активных компонентов в проблемные зоны. Этот метод помогает нормализовать обмен веществ в жировой ткани, улучшает кровообращение и лимфоотток, активируя защитные функции кожи", — объясняет Галина Скворцова.
В состав коктейлей для мезотерапии, направленных на борьбу с целлюлитом, входят:
Целлюлит (англ
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