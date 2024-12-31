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Педикюр без салона: ухоженные ногти дома

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Сделать педикюр дома — задача не из легких, но вполне выполнимая. Если вы хотите поддерживать ухоженность ногтей между визитами к мастеру, наши советы помогут вам добиться аккуратного и стильного результата.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Ванночки для ног

Ванночки для ног остаются классикой ухода. Всего 5–10 минут в теплой воде с добавлением ароматической соли или молока помогут снять усталость и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.

Используйте скраб

Нанесите пилинг на влажные ноги и помассируйте пятки и ступни в течение 1–2 минут. Затем смойте средство теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Регулярное использование скраба (2–3 раза в неделю) поможет сохранить кожу мягкой.

Нанесите крем

Зимой и осенью предпочтительны плотные и насыщенные текстуры, летом — легкие лосьоны или молочко. Ненужный крем для лица или тела тоже можно использовать для ухода за ногами.

Придайте форму ногтям

Раз в две недели корректируйте форму ногтей. Для этого используйте мелкозернистую пилку. Оставляйте свободный край длиной около 3 мм, чтобы избежать сухости и трещин на коже вокруг ногтей.

Разгладьте ногтевую пластину

После снятия стойкого покрытия ногти могут стать неровными. Используйте полировочную пилку, но будьте осторожны — достаточно 3–5 легких движений. Если ногтевая пластина нагревается, значит, вы травмируете её.

Дайте лаку высохнуть

Лак должен сохнуть минимум 3–4 часа, если вы планируете надеть закрытую обувь. Пока лак сохнет, удалите излишки апельсиновой палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака, и расслабьтесь.

Домашний педикюр — это не только способ поддерживать красоту, но и возможность уделить время себе. Следуя простым шагам, вы сможете сохранить ногти ухоженными, а кожу мягкой и гладкой, даже если времени на салонный уход нет.

Немного практики — и ваш педикюр будет выглядеть профессионально, подчеркивая вашу женственность и стиль.
 

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis - "нога" и cūra - "уход", "забота") — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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