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Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Перед праздниками мы все стараемся выглядеть на 100%, но на это не всегда хватает времени. Рабочие вопросы, подарки, семейные события и корпоративы — стрессовые дни накануне Нового года у многих превращаются в настоящее испытание. Но даже при дефиците времени, есть способы позаботиться о своей коже, чтобы она выглядела свежо и сияла.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Важность масок для лица зимой

Зимой наша кожа требует особого внимания: холодный воздух, перепады температуры, отопление в помещениях — все это приводит к потере влаги, а значит, к сухости и шелушению.

"Маски становятся настоящей палочкой-выручалочкой для кожи в это время года", — говорит косметолог Ирина Созинова.

Правильное использование масок не только помогает увлажнить кожу, но и восстанавливает ее после морозов.

Подготовка кожи перед нанесением маски

Чтобы маска подействовала на максимум, важно не забыть об этапах подготовки. Первый шаг — очистка.

"Используйте мягкий очищающий гель или пенку, чтобы снять макияж и очистить кожу от загрязнений. Так полезные компоненты маски лучше проникнут в поры", — советует Ирина.

После очищения можно использовать легкий тоник, чтобы восстановить pH-баланс кожи.

Как выбрать правильную маску для зимы

Зимой кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Обратите внимание на маски с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, глицерин, масла (аргановое или ши) и экстракты алоэ вера или огурца. Эти компоненты интенсивно увлажняют и восстанавливают кожу, обеспечивая ей защиту от внешних факторов. Для зимы лучше выбирать кремовые маски или гидрогелевые патчи, так как они создают барьер и предотвращают потерю влаги.

Как правильно использовать маски

  • Регулярность: чтобы поддерживать кожу в оптимальном состоянии, используйте маски один-два раза в неделю. Это поможет сохранить кожу увлажненной и здоровой на протяжении всей зимы.
  • Время воздействия: обязательно соблюдайте время, указанное на упаковке маски. Обычно это 10-20 минут. Не держите маску на лице дольше, чтобы избежать пересушивания.
  • Активные ингредиенты: зимой особенно эффективны маски с коллагеном, керамидами и антиоксидантами. Они не только увлажняют, но и защищают кожу от свободных радикалов, стимулируя её восстановление.

Полезные советы и секреты

  • Подогрев маски: перед нанесением немного подогрейте маску до комнатной температуры. Теплая маска не только приятнее на ощущение, но и помогает расширить поры, что улучшает проникновение питательных веществ.
  • Массаж лица: после нанесения маски сделайте легкий массаж — это улучшит кровообращение и усилит эффект от средства.
  • Увлажнение после маски: не забудьте после снятия маски нанести сыворотку и увлажняющий крем. Это поможет "запечатать" все полезные компоненты и сохранить увлажнение внутри кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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