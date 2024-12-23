Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках

Перед праздниками мы все стараемся выглядеть на 100%, но на это не всегда хватает времени. Рабочие вопросы, подарки, семейные события и корпоративы — стрессовые дни накануне Нового года у многих превращаются в настоящее испытание. Но даже при дефиците времени, есть способы позаботиться о своей коже, чтобы она выглядела свежо и сияла.
Зимой наша кожа требует особого внимания: холодный воздух, перепады температуры, отопление в помещениях — все это приводит к потере влаги, а значит, к сухости и шелушению.
"Маски становятся настоящей палочкой-выручалочкой для кожи в это время года", — говорит косметолог Ирина Созинова.
Правильное использование масок не только помогает увлажнить кожу, но и восстанавливает ее после морозов.
Чтобы маска подействовала на максимум, важно не забыть об этапах подготовки. Первый шаг — очистка.
"Используйте мягкий очищающий гель или пенку, чтобы снять макияж и очистить кожу от загрязнений. Так полезные компоненты маски лучше проникнут в поры", — советует Ирина.
После очищения можно использовать легкий тоник, чтобы восстановить pH-баланс кожи.
Зимой кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Обратите внимание на маски с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, глицерин, масла (аргановое или ши) и экстракты алоэ вера или огурца. Эти компоненты интенсивно увлажняют и восстанавливают кожу, обеспечивая ей защиту от внешних факторов. Для зимы лучше выбирать кремовые маски или гидрогелевые патчи, так как они создают барьер и предотвращают потерю влаги.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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