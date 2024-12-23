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Стильные идеи для вечернего наряда: выбери платье, которое сделает тебя звездой

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — это не только праздник, но и отличная возможность выразить свою индивидуальность через наряд. В поисках идеального платья не стоит ограничиваться банальными блестками — существует масса нестандартных решений, которые помогут вам стать звездой вечера. Мы собрали для вас несколько идей, которые подойдут как для любительниц классики, так и для тех, кто хочет удивить.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

Платье с неоновыми вставками: для ярких и смелых

Неон снова в моде, и это не просто дань тренду, а возможность выделиться на фоне остальных гостей.

"Платье с неоновыми вставками или деталями, которые начинают светиться под ультрафиолетом, — это игриво, эффектно и необычно", — отмечает стилист Маша Ведерникова.

Такой образ точно не останется незамеченным и станет ярким акцентом на любом празднике.

Платье-трансформер: стильный и многофункциональный вариант
Если вы хотите поразить гостей и выглядеть по-разному в течение вечера, выберите платье-трансформер. Это модель с возможностью изменять длину, добавлять или убирать рукава или даже слои ткани.

"Такой наряд позволит вам адаптироваться к любому настроению и ситуации", — объясняет стилист.

Дополните образ сверкающим жакетом, который будет универсальным дополнением практически к любому вечернему платью.

Винтажное великолепие: погружаемся в романтику прошлых эпох

Новый год — идеальный повод вспомнить о стиле прошлых десятилетий.

"Винтажные платья с изысканным кроем, украшенные бисером, стеклярусом или ручной вышивкой, придадут вам утонченности и шарма", — говорит эксперт.

Если вам нравится ретро-стиль, выберите наряд из мерцающей тафты или с элементами арт-деко — это будет особенно актуально в праздничную ночь.

Платье с перьями: роскошь и экстравагантность

Если хотите добавить в свой образ экстравагантности и роскоши, платья с перьями — это то, что вам нужно. Перья могут быть использованы как деликатные акценты, так и покрывать платье полностью, превращая его в настоящее произведение искусства. Для особенно смелых — роскошное боа, которое можно накинуть на плечи, станет отличным дополнением. Такой наряд лучше носить с платьем на тонких лямках или с закрытым вариантом из трикотажа или пан-бархата. Одежда с клетчатым или флоральным принтом здесь точно будет неуместна.

Металлический блеск: для поклонниц смелых и необычных материалов

Если вам хочется чего-то более смелого и футуристичного, обратите внимание на ткани с металлическим эффектом. Металлизированные жаккарды или ткани с металлическими нитями создадут удивительный визуальный эффект.

"Такой наряд можно сочетать с классическими прозрачными колготками и туфлями нейтральных оттенков, или же выбрать более смелый вариант с цветными колготками и яркой обувью", — советует стилист.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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