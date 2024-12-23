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Изменение цвета глаз: как модный тренд может закончиться трагедией

3:55
Моя семья » Красота и стиль

Менять цвет глаз стало новым трендом в интернете. Это стало особенно актуально среди молодежи, которая активно использует фильтры для создания "идеальных" изображений, в том числе и для изменения цвета радужки.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глаз

"Очень многие девушки, да и парни тоже, пользуются фильтрами для искажения внешности, в том числе для смены цвета глаз. Это влияет на восприятие образа и способствует быстрому увеличению аудитории в соцсетях", — рассказывает маркетолог Мария Глебова.

Но, если с фильтрами всё понятно, то настоящая смена цвета радужки вызывает гораздо больше вопросов, ведь она может быть сопряжена с серьёзными рисками. Давайте разберемся, что опасного скрывает в себе этот модный тренд.

Контактные линзы: доступно, безопасно, но…

Самым безопасным и распространённым способом смены цвета глаз считаются контактные линзы. Они позволяют менять оттенок радужки без радикальных вмешательств в структуру глаза. Проблема лишь в том, что не все линзы подходят каждому. И, несмотря на свою безопасность, важно правильно подобрать их, чтобы избежать инфекций и других осложнений.

Кератопигментация: опасная альтернатива

Существуют и более радикальные методы изменения цвета глаз, один из которых — кератопигментация. Это лазерная процедура, при которой разрушается пигмент радужки, и глаза становятся светлее. Однако эта процедура возможна только для людей с карими глазами.

К сожалению, последствия могут быть крайне неприятными. Врачи предупреждают, что восстановить прежний цвет после такой процедуры уже невозможно. К тому же, она может привести к серьёзным заболеваниям, вплоть до потери зрения.

"Разрушенный пигмент может накапливаться внутри глаза, забивая дренажную систему. Это чревато развитием таких заболеваний, как глаукома. К сожалению, глаукома является очень коварным заболеванием, и мы не можем полностью вернуть зрение, мы можем лишь остановить её развитие", — говорит врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Глаукома — это болезнь, которая может развиваться без явных симптомов, но со временем приводит к серьёзным проблемам со зрением, вплоть до слепоты.

Татуаж глаз: модно, но опасно

Ещё более радикальным методом является татуаж, когда краска вводится прямо в радужку или склеру глаза. Этот способ использует иглу для введения специальной краски, и он особенно популярен среди тех, кто хочет радикально изменить свой имидж.

Но врачи не советуют прибегать к таким вмешательствам, особенно если у человека нет врождённых аномалий, таких как гетерохромия (разный цвет глаз) или отсутствие части радужки. Любая такая процедура несет в себе серьезный риск инфекций и других осложнений, связанных с повреждением ткани глаза.

Почему стоит дважды подумать перед тем, как менять цвет глаз

В моде перемены, особенно когда речь идет о внешности. Но когда речь заходит о здоровье глаз, важно не поддаваться мгновенному желанию изменить имидж, не осознавая последствий.

  • Контактные линзы — самый безопасный способ, но требует внимательного ухода и правильного подбора.
  • Кератопигментация и татуаж — не такие безопасные методы, как это кажется на первый взгляд. Операции, связанные с разрушением пигмента или введением красителей, могут привести к необратимым последствиям для здоровья глаз, таким как глаукома или даже потеря зрения.

Перед тем как решиться на столь радикальные изменения, важно проконсультироваться с врачом и хорошо подумать о возможных рисках, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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