Обувь с квадратными носами: 5 моделей, которые пригодятся зимой и весной

Квадратный носок — ключевая деталь обувного тренда, который начался осенью и уверенно шагает в зиму. Эта форма носка идеально вписывается в эстетику минимализма и стиля "старых денег", а разнообразие моделей позволяет подобрать что-то на любой случай.
Мы расскажем о пяти моделях обуви, которые станут отличным выбором не только зимой, но и весной.
Для холодной зимы ботильоны с квадратными носами на толстой подошве — это must-have. Они могут быть как брутальными, так и винтажными, создавая уникальные образы.
С чем носить
Идея: стильный зимний образ для прогулок и городских будней.
Челси с квадратными носами и высокой платформой добавляют одновременно тепла и стиля.
С чем сочетать:
Совет: идеально подходят для офисных образов или вечерних выходов.
Лоферы с квадратным носком и декоративной шнуровкой — универсальный вариант для делового гардероба.
С чем носить
Идея: сочетание делового и кэжуал-стиля для создания модного, но респектабельного лука.
Необычные сапоги с квадратным носом и открытой пяткой удивительно вписываются в зимнюю моду.
Как носить
Совет: для оттепели или помещений — отличный выбор, а вот в морозы лучше отложить.
Балетки с квадратным носом подходят не только для весны, но и для зимы, если выбрать модели из плотных материалов или с меховой подкладкой.
С чем сочетать
Идея: непринужденный, но стильный зимний образ для офиса или прогулки.
Обувь с квадратным носком — это универсальный тренд, который впишется в зимний гардероб и продолжит быть актуальным весной.
Выбирайте подходящую модель и создавайте стильные образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
Обувь — элемент одежды.
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