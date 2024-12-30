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Обувь с квадратными носами: 5 моделей, которые пригодятся зимой и весной

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Квадратный носок — ключевая деталь обувного тренда, который начался осенью и уверенно шагает в зиму. Эта форма носка идеально вписывается в эстетику минимализма и стиля "старых денег", а разнообразие моделей позволяет подобрать что-то на любой случай.

Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном

Мы расскажем о пяти моделях обуви, которые станут отличным выбором не только зимой, но и весной.

Ботильоны на массивной подошве

Для холодной зимы ботильоны с квадратными носами на толстой подошве — это must-have. Они могут быть как брутальными, так и винтажными, создавая уникальные образы.

С чем носить

  • Укороченные джинсы или широкие брюки, слегка открывающие щиколотку.
  • Объемные свитера или пальто оверсайз.

Идея: стильный зимний образ для прогулок и городских будней.

Челси на платформе

Челси с квадратными носами и высокой платформой добавляют одновременно тепла и стиля.

С чем сочетать:

  • Макси-юбки или длинные платья.
  • Классические цвета (черный, шоколадный, темно-синий) для элегантных комплектов.

Совет: идеально подходят для офисных образов или вечерних выходов.

Лоферы на шнуровке

Лоферы с квадратным носком и декоративной шнуровкой — универсальный вариант для делового гардероба.

С чем носить

  • Классические брюки для офиса.
  • Ажурные чулки, цветные колготки и короткие юбки для более игривого образа.

Идея: сочетание делового и кэжуал-стиля для создания модного, но респектабельного лука.

Сапоги-сланцы

Необычные сапоги с квадратным носом и открытой пяткой удивительно вписываются в зимнюю моду.

Как носить

  • С теплыми носками в тон.
  • Узкие или укороченные брюки, юбки-макси или даже шорты.

Совет: для оттепели или помещений — отличный выбор, а вот в морозы лучше отложить.

Квадратные балетки

Балетки с квадратным носом подходят не только для весны, но и для зимы, если выбрать модели из плотных материалов или с меховой подкладкой.

С чем сочетать

  • Плотные яркие колготки, объемные носки или гетры.
  • Широкие трикотажные платья или длинные свитера.

Идея: непринужденный, но стильный зимний образ для офиса или прогулки.

Обувь с квадратным носком — это универсальный тренд, который впишется в зимний гардероб и продолжит быть актуальным весной.

Выбирайте подходящую модель и создавайте стильные образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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