Зимний стиль жена мафиози: элегантность с ноткой дерзости

Зима 2025 года возвращает нас к эстетике роскоши, итальянского шика и ретро-драматизма. Стиль «жена мафиози» — это воплощение дорогих материалов, изысканных форм и немного эпатажа. Расскажем, как создать такой образ и носить его в холодное время года.
Фото: flickr.com by markjhandel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шуба
Верхняя одежда: макси-пальто или шуба
Главный элемент образа — длинное пальто или шуба.
Пальто: выбирайте модели с меховым воротником или без него, прямого кроя или с расширением книзу.
Шуба: даже искусственный мех должен выглядеть так, словно стоит очень дорого.
Цвета: черный, бордовый, темно-зеленый или клетка в стиле твид. Материалы — кашемир или качественная шерсть — подчеркнут роскошь и статус.
Первый слой: шелк и кашемир
Для базового слоя выбирайте:
Шелковые блузы с бантом.
Тонкие водолазки из кашемира.
Смелые платья на бретелях или с открытыми плечами — отличный вариант для выхода от машины до мероприятия.
Экспериментируйте с цветами и контрастами, чтобы добавить драматизма.
Низ: брюки или юбки
Широкие брюки с высокой талией создают эффектный силуэт.
Юбки-миди из кожи или тяжелого шелка добавят образу текстурности и утонченности.
Если хочется немного снизить пафос, попробуйте сочетать пальто или шубу с широкими джинсами, возможно, рваными.
Обувь: на каблуке
Туфли или сапоги на высоком каблуке — идеальный выбор.
Материалы: лакированная кожа, замша.
Необычные детали (цепочки, металлические вставки, ремешки) придадут обуви характер.
Аксессуары: завершение образа
Шляпы и шарфы добавят элегантности.
Солнцезащитные очки в крупной оправе — даже в вечернее время — придают загадочности.
Сумка: узнаваемая брендовая модель — обязательный элемент.
Украшения: крупные серьги, массивные кольца и браслеты или эффектные цепочки станут идеальным завершением.
Зимний стиль «жена мафиози» — это история о том, как сочетать роскошь, дерзость и элегантность. Добавьте в образ уверенность, и вы точно не останетесь незамеченной.
Уточнения
Мафио́зи - член мафии; в качестве самоназвания часто используется эвфемизм человек чести.