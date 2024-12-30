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Зимний стиль жена мафиози: элегантность с ноткой дерзости

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2025 года возвращает нас к эстетике роскоши, итальянского шика и ретро-драматизма. Стиль «жена мафиози» — это воплощение дорогих материалов, изысканных форм и немного эпатажа. Расскажем, как создать такой образ и носить его в холодное время года.

Шуба
Фото: flickr.com by markjhandel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шуба

Верхняя одежда: макси-пальто или шуба

Главный элемент образа — длинное пальто или шуба.

  • Пальто: выбирайте модели с меховым воротником или без него, прямого кроя или с расширением книзу.
  • Шуба: даже искусственный мех должен выглядеть так, словно стоит очень дорого.
  • Цвета: черный, бордовый, темно-зеленый или клетка в стиле твид. Материалы — кашемир или качественная шерсть — подчеркнут роскошь и статус.

Первый слой: шелк и кашемир

Для базового слоя выбирайте:

  • Шелковые блузы с бантом.
  • Тонкие водолазки из кашемира.
  • Смелые платья на бретелях или с открытыми плечами — отличный вариант для выхода от машины до мероприятия.

Экспериментируйте с цветами и контрастами, чтобы добавить драматизма.

Низ: брюки или юбки

  • Широкие брюки с высокой талией создают эффектный силуэт.
  • Юбки-миди из кожи или тяжелого шелка добавят образу текстурности и утонченности.

Если хочется немного снизить пафос, попробуйте сочетать пальто или шубу с широкими джинсами, возможно, рваными.

Обувь: на каблуке

  • Туфли или сапоги на высоком каблуке — идеальный выбор.
  • Материалы: лакированная кожа, замша.

Необычные детали (цепочки, металлические вставки, ремешки) придадут обуви характер.

Аксессуары: завершение образа

  • Шляпы и шарфы добавят элегантности.
  • Солнцезащитные очки в крупной оправе — даже в вечернее время — придают загадочности.
  • Сумка: узнаваемая брендовая модель — обязательный элемент.
  • Украшения: крупные серьги, массивные кольца и браслеты или эффектные цепочки станут идеальным завершением.

Зимний стиль «жена мафиози» — это история о том, как сочетать роскошь, дерзость и элегантность. Добавьте в образ уверенность, и вы точно не останетесь незамеченной.

Уточнения

Мафио́зи - член мафии; в качестве самоназвания часто используется эвфемизм человек чести.
 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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