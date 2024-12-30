Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025

Украшения — важный элемент завершения любого образа. Однако не каждая деталь будет выглядеть актуально в новом сезоне. Стилист Асия Лаптева рассказала, какие аксессуары стоит исключить из гардероба в 2025 году, чтобы не выглядеть старомодно.
Избыток аксессуаров, особенно на ушах или шее, станет главным модным провалом. Большое количество сережек на одном ухе, как и массивные многослойные колье, утяжеляет образ и делает его менее элегантным.
Совет: ограничьтесь максимум тремя проколами на ухо и выбирайте минималистичные украшения, которые гармонируют друг с другом.
Еще недавно массивные цепи с крупными звеньями были на пике популярности, но их время прошло. В 2025 году мода делает ставку на утонченность.
Что выбрать вместо: тонкие цепочки из драгоценных металлов, которые можно дополнить минималистичной подвеской или шармом.
Смешивание подвесок, браслетов и колец из разных наборов выглядит небрежно и нарушает гармонию образа. Особенно плохо сочетаются аксессуары с яркими символами и акцентными деталями.
Совет: сделайте ставку на одно качественное украшение для одной зоны. Например, тонкий браслет или изящное колье.
Жемчуг — элегантный, но капризный материал. В 2025 году массивные украшения с жемчугом в несколько рядов становятся антитрендом. Они легко добавляют возраст и утяжеляют образ.
Что выбрать: тонкие колье или серьги с минималистичными элементами из жемчуга. Если хочется больше блеска, лучше заменить его на драгоценные камни, такие как бриллианты.
Модный итог
2025 год диктует минимализм и утонченность в украшениях. Отдавайте предпочтение качественным аксессуарам, которые дополняют образ, а не перегружают его.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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