Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Украшения — важный элемент завершения любого образа. Однако не каждая деталь будет выглядеть актуально в новом сезоне. Стилист Асия Лаптева рассказала, какие аксессуары стоит исключить из гардероба в 2025 году, чтобы не выглядеть старомодно.

Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жемчуг

Много украшений на одну зону

Избыток аксессуаров, особенно на ушах или шее, станет главным модным провалом. Большое количество сережек на одном ухе, как и массивные многослойные колье, утяжеляет образ и делает его менее элегантным.

Совет: ограничьтесь максимум тремя проколами на ухо и выбирайте минималистичные украшения, которые гармонируют друг с другом.

Крупные цепи

Еще недавно массивные цепи с крупными звеньями были на пике популярности, но их время прошло. В 2025 году мода делает ставку на утонченность.

Что выбрать вместо: тонкие цепочки из драгоценных металлов, которые можно дополнить минималистичной подвеской или шармом.

Украшения из разных комплектов

Смешивание подвесок, браслетов и колец из разных наборов выглядит небрежно и нарушает гармонию образа. Особенно плохо сочетаются аксессуары с яркими символами и акцентными деталями.

Совет: сделайте ставку на одно качественное украшение для одной зоны. Например, тонкий браслет или изящное колье.

Жемчуг

Жемчуг — элегантный, но капризный материал. В 2025 году массивные украшения с жемчугом в несколько рядов становятся антитрендом. Они легко добавляют возраст и утяжеляют образ.

Что выбрать: тонкие колье или серьги с минималистичными элементами из жемчуга. Если хочется больше блеска, лучше заменить его на драгоценные камни, такие как бриллианты.

Модный итог

2025 год диктует минимализм и утонченность в украшениях. Отдавайте предпочтение качественным аксессуарам, которые дополняют образ, а не перегружают его.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.