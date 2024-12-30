Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суп для борьбы с похмельем: как солянка станет вашим спасением после праздников
Пар или ультразвук: какой увлажнитель подойдёт именно вам
Спутники в опасности: NASA обнаружило огромную аномалию над Землей
Подготовка к весне: лучшие цветы для посадки в январе
Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион

Польза или вред: стоит ли ходить в солярий зимой

2:35
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением зимы солнце становится редкостью, а вместе с ним уходит и природный витамин D. Именно поэтому многие выбирают солярий как способ поддержать здоровье и вернуть коже золотистый оттенок.

Загорелая девушка
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загорелая девушка

Как правильно загорать в солярии

Выбирайте качественное оборудование

Перед посещением убедитесь, что лампы сертифицированы, а их срок годности не истек. Это не только залог эффективности процедуры, но и гарантия вашей безопасности.

Соблюдайте оптимальную длительность сеансов

Не стремитесь продлить время в солярии ради быстрого результата. Для большинства людей с нормальным фототипом кожи достаточно 6-8 минут на сеанс.

Индивидуальный подход

Перед посещением проконсультируйтесь с администратором, который подберет режим загара, подходящий вашему типу кожи и уровню меланина.

Регулярность, а не частота

Достаточно посещать солярий раз в 1-2 недели в осенне-зимний период. Это обеспечит организм ультрафиолетом без риска для кожи.

Как работает солярий

  • UVB-лучи стимулируют выработку витамина D.
  • UVA-лучи способствуют образованию меланина, создавая красивый загар.

Современные солярии оснащены защитой от вредных UVC-лучей, которые могут быть опасны для здоровья.

Польза витамина D

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья:

  • Укрепляет кости: способствуя усвоению кальция и фосфора.
  • Поддерживает иммунитет: защищая от вирусов и инфекций.
  • Регулирует обмен веществ и помогает поддерживать нормальный вес.
  • Улучшает настроение и когнитивные функции, предотвращая сезонную депрессию.

Недостаток витамина D может привести к остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже бесплодию.

Противопоказания

Несмотря на пользу, солярий подходит не всем. Среди противопоказаний:

  • Возраст до 18 лет.
  • Беременность и лактация.
  • Онкологические заболевания.
  • Обострение кожных болезней.

Рекомендации

  • Всегда контролируйте длительность и интенсивность сеансов.
  • Используйте солярий с умом, чтобы он дарил красоту и здоровье, а не вред.

Солярий может стать отличным способом поддержания уровня витамина D и создания легкого загара, напоминающего о лете. Главное — помнить о мере и индивидуальном подходе.

Уточнения

Солярий аэросолярий (от др.-греч. ἀήρ — воздух и лат. solarius — солнечный) — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обрывы кабелей в Финском заливе могут быть совместной провокацией Эстонии, Германии, Швеции и Финляндии
Новости полиции и криминала
Обрывы кабелей в Финском заливе могут быть совместной провокацией Эстонии, Германии, Швеции и Финляндии Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Последние материалы
Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион
Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить
Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной
Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года
Чем категорически нельзя кормить пожилых питомцев
Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.