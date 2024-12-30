Польза или вред: стоит ли ходить в солярий зимой

С наступлением зимы солнце становится редкостью, а вместе с ним уходит и природный витамин D. Именно поэтому многие выбирают солярий как способ поддержать здоровье и вернуть коже золотистый оттенок.
Перед посещением убедитесь, что лампы сертифицированы, а их срок годности не истек. Это не только залог эффективности процедуры, но и гарантия вашей безопасности.
Не стремитесь продлить время в солярии ради быстрого результата. Для большинства людей с нормальным фототипом кожи достаточно 6-8 минут на сеанс.
Перед посещением проконсультируйтесь с администратором, который подберет режим загара, подходящий вашему типу кожи и уровню меланина.
Достаточно посещать солярий раз в 1-2 недели в осенне-зимний период. Это обеспечит организм ультрафиолетом без риска для кожи.
Современные солярии оснащены защитой от вредных UVC-лучей, которые могут быть опасны для здоровья.
Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья:
Недостаток витамина D может привести к остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже бесплодию.
Несмотря на пользу, солярий подходит не всем. Среди противопоказаний:
Солярий может стать отличным способом поддержания уровня витамина D и создания легкого загара, напоминающего о лете. Главное — помнить о мере и индивидуальном подходе.
Солярий аэросолярий (от др.-греч. ἀήρ — воздух и лат. solarius — солнечный) — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра.
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