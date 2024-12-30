Польза или вред: стоит ли ходить в солярий зимой

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С наступлением зимы солнце становится редкостью, а вместе с ним уходит и природный витамин D. Именно поэтому многие выбирают солярий как способ поддержать здоровье и вернуть коже золотистый оттенок.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загорелая девушка

Как правильно загорать в солярии

Выбирайте качественное оборудование

Перед посещением убедитесь, что лампы сертифицированы, а их срок годности не истек. Это не только залог эффективности процедуры, но и гарантия вашей безопасности.

Соблюдайте оптимальную длительность сеансов

Не стремитесь продлить время в солярии ради быстрого результата. Для большинства людей с нормальным фототипом кожи достаточно 6-8 минут на сеанс.

Индивидуальный подход

Перед посещением проконсультируйтесь с администратором, который подберет режим загара, подходящий вашему типу кожи и уровню меланина.

Регулярность, а не частота

Достаточно посещать солярий раз в 1-2 недели в осенне-зимний период. Это обеспечит организм ультрафиолетом без риска для кожи.

Как работает солярий

UVB-лучи стимулируют выработку витамина D.

UVA-лучи способствуют образованию меланина, создавая красивый загар.

Современные солярии оснащены защитой от вредных UVC-лучей, которые могут быть опасны для здоровья.

Польза витамина D

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья:

Укрепляет кости : способствуя усвоению кальция и фосфора.

: способствуя усвоению кальция и фосфора. Поддерживает иммунитет : защищая от вирусов и инфекций.

: защищая от вирусов и инфекций. Регулирует обмен веществ и помогает поддерживать нормальный вес.

и помогает поддерживать нормальный вес. Улучшает настроение и когнитивные функции, предотвращая сезонную депрессию.

Недостаток витамина D может привести к остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже бесплодию.

Противопоказания

Несмотря на пользу, солярий подходит не всем. Среди противопоказаний:

Возраст до 18 лет.

Беременность и лактация.

Онкологические заболевания.

Обострение кожных болезней.

Рекомендации

Всегда контролируйте длительность и интенсивность сеансов.

Используйте солярий с умом, чтобы он дарил красоту и здоровье, а не вред.

Солярий может стать отличным способом поддержания уровня витамина D и создания легкого загара, напоминающего о лете. Главное — помнить о мере и индивидуальном подходе.

Уточнения

Солярий аэросолярий (от др.-греч. ἀήρ — воздух и лат. solarius — солнечный) — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра.



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