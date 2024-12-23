Экологичный и безопасный дезодорант своими руками

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Пищевая сода — популярный ингредиент в домашних дезодорантах. Однако для чувствительной кожи это не лучший выбор: она может вызывать раздражение, зуд и дискомфорт.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain косметичка

Специально для тех, кто хочет избежать этих проблем, мы подготовили рецепт натурального дезодоранта без соды. Этот вариант бережно относится к коже, не нарушая её кислотно-щелочной баланс.

Что потребуется:

Кокосовое масло — 2 столовые ложки (можно заменить на масло ши, но эффективность будет ниже).

Канделильский воск — 1,5 чайной ложки (пчелиный воск тоже подойдёт, но его потребуется в 2 раза больше).

Крахмал тапиоки — 1 столовая ложка (альтернатива — порошок корня маранты).

Эфирное масло — 20-30 капель (выберите по вашему вкусу: лаванда, чайное дерево, лимон).

Пошаговый процесс

Подготовьте воск и масло

В небольшую ёмкость положите канделильский воск и растопите его на медленном огне. Когда он станет жидким, добавьте кокосовое масло. Перемешивайте смесь до полного растворения.

Добавьте эфирное масло

Снимите ёмкость с огня и сразу же добавьте эфирные масла. Хорошенько перемешайте, чтобы распределить аромат равномерно.

Смешайте с крахмалом

Постепенно добавляйте крахмал, взбивая смесь до однородной консистенции.

Разлейте по формам

Подготовьте формочки заранее. перелейте смесь в формы и оставьте застывать. На это потребуется около двух часов.

Полезные совет

Выбор воска: если у вас нет канделильского воска, используйте пчелиный. Просто удвойте его количество.

Эфирные масла: обратите внимание на их свойства. Например, лаванда успокаивает кожу, а чайное дерево обладает антибактериальным эффектом.

Хранение: держите готовый дезодорант в прохладном месте, чтобы он не растаял.

Теперь вы знаете, как сделать натуральный дезодорант, который не только эффективно справляется с запахом, но и заботится о вашей коже!

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés - приставка, означающая удаление, и лат. odor - запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.



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