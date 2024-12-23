Экологичный и безопасный дезодорант своими руками

Пищевая сода — популярный ингредиент в домашних дезодорантах. Однако для чувствительной кожи это не лучший выбор: она может вызывать раздражение, зуд и дискомфорт.
Специально для тех, кто хочет избежать этих проблем, мы подготовили рецепт натурального дезодоранта без соды. Этот вариант бережно относится к коже, не нарушая её кислотно-щелочной баланс.
Что потребуется:
Пошаговый процесс
Подготовьте воск и масло
В небольшую ёмкость положите канделильский воск и растопите его на медленном огне. Когда он станет жидким, добавьте кокосовое масло. Перемешивайте смесь до полного растворения.
Добавьте эфирное масло
Снимите ёмкость с огня и сразу же добавьте эфирные масла. Хорошенько перемешайте, чтобы распределить аромат равномерно.
Смешайте с крахмалом
Постепенно добавляйте крахмал, взбивая смесь до однородной консистенции.
Разлейте по формам
Подготовьте формочки заранее. перелейте смесь в формы и оставьте застывать. На это потребуется около двух часов.
Полезные совет
Выбор воска: если у вас нет канделильского воска, используйте пчелиный. Просто удвойте его количество.
Эфирные масла: обратите внимание на их свойства. Например, лаванда успокаивает кожу, а чайное дерево обладает антибактериальным эффектом.
Хранение: держите готовый дезодорант в прохладном месте, чтобы он не растаял.
Теперь вы знаете, как сделать натуральный дезодорант, который не только эффективно справляется с запахом, но и заботится о вашей коже!
Дезодора́нт (от фр. dés - приставка, означающая удаление, и лат. odor - запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
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