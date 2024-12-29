Не слушай запреты! 7 опасных вещей которые на самом деле стройнят

3:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мир моды полон мифов, особенно когда дело касается женщин с формами. Пышные девушки часто слышат советы отказаться от белого, мини или ярких цветов.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Мы развенчиваем эти стереотипы и рассказываем, как носить «запретные» вещи так, чтобы они работали на вас.

Белое — это не страшно

Принято считать, что только черный цвет стройнит, а белый добавляет объем. Но на самом деле все зависит от ткани, кроя и деталей. Матовые белые материалы прекрасно смотрятся на фигурах любого размера. Легкие ткани добавят воздушности, а плотные помогут сформировать силуэт.

Совет: комбинируйте белые вещи разной плотности, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Кроп-топы — подчеркните талию

Укороченные топы могут визуально вытянуть фигуру, если носить их с брюками или юбками с высокой посадкой. Главное — оставить небольшой промежуток кожи между топом и поясом, чтобы создать иллюзию удлиненного силуэта.

Совет: избегайте слишком коротких топов, которые могут сместить акценты.

Мини — почему бы и нет

Пышные девушки вполне могут носить юбки, шорты или платья длиной мини. Короткие вещи подчеркивают ноги и добавляют образу уверенности. Взгляните на плюс-сайз блогеров — их примеры вдохновляют!

Совет: выбирайте мини-юбки из плотных материалов, чтобы они лучше держали форму.

Одежда по фигуре вместо мешковатой

Объемные вещи часто добавляют ненужный объем, в то время как полуприлегающий крой работает на вас. Выбирайте модели, которые повторяют линии тела, не обтягивая его слишком плотно.

Совет: полуприлегающие платья или блузки помогут подчеркнуть изгибы и отвлечь внимание от проблемных зон.

Джинсы — найдите свою идеальную пару

Джинсы подходят всем, если правильно выбрать фасон:

Высокая посадка удлиняет ноги и акцентирует талию.

Сужающиеся штанины смягчают бедра.

Расклешенные модели визуально добавляют роста.

Совет: отдавайте предпочтение однотонным джинсам без потертостей, чтобы создать стройный силуэт.

Яркие цвета и принты — акцент на достоинства

Не бойтесь красок! Яркие оттенки и узоры привлекают внимание к вашим сильным сторонам. Просто размещайте их подальше от проблемных зон, например, выбирайте цветной верх с однотонным низом.

Совет: попробуйте крупные геометрические узоры или вертикальные полоски для вытягивания фигуры.

Многослойность для зимы и не только

Многослойные образы — это не только тепло, но и стильно. Главное правило — избегайте горизонтальных линий. Расположите слои вертикально, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Совет: следите, чтобы крайние слои заканчивались на узких частях тела, таких как талия, щиколотки или колени.

Красота в уверенности! Экспериментируйте с одеждой и забудьте о стереотипах — пусть ваш стиль отражает вашу индивидуальность.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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