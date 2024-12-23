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Как вернуть здоровые волосы без дорогих процедур

1:42
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Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей, вне зависимости от возраста и пола. Причины могут быть разными: гормональные сбои, стресс, неправильное питание или воздействие окружающей среды. Однако учёные нашли неожиданное решение, которое уже есть у вас дома: зелёный чай.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Что делает зелёный чай особенным

Зелёный чай богат катехинами — природными антиоксидантами, которые могут блокировать гормоны, способствующие ухудшению состояния волосяного покрова. Более того, катехины стимулируют работу волосяных фолликулов, ускоряя рост новых волос.

Эксперимент учёных

Для проверки этой гипотезы был проведён эксперимент. На протяжении четырёх дней участники втирали экстракт зелёного чая в кожу головы. Результаты впечатлили: у всех участников наблюдался активный рост волос.

Причём для достижения эффекта необязательно использовать экстракт. Достаточно просто включить зелёный чай в свой рацион.

Норма выпадения волос

Медики напоминают, что выпадение волос — естественный процесс. В среднем человек теряет до 50 волос в день, и это нормально. Однако если вы замечаете, что количество выпавших волос значительно больше, это может быть сигналом к обращению за помощью к врачу.

Простое решение на вашей кухне

Добавив в ежедневное меню зелёный чай, вы сможете укрепить свои волосы и замедлить процесс их выпадения. При этом напиток полезен не только для волос, но и для общего состояния организма.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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