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Потеря волос: 5 неожиданных причин, которые могут скрываться прямо перед вами

2:32
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Вы заметили, что на щетке после расчесывания остаются пряди? Это может пугать, но выпадение волос не всегда связано с серьезными проблемами здоровья. Иногда причины кроются в привычках, о которых мы даже не подозреваем. Вместе с эндокринологом Эльвирой Здомской (опыт работы 21 год) выясняем пять неожиданных факторов, которые могут стать причиной потери волос.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Жесткая вода: незаметный, но вредный фактор

Не все задумываются о качестве воды, которой моют волосы. Жесткая вода, содержащая минералы, такие как кальций и магний, может оседать на волосах. Это делает локоны тусклыми, ломкими и способствует их выпадению. Решение простое: установите фильтр для душа или используйте очищенную воду для последнего ополаскивания.

Недостаток микроэлементов: скрытая угроза

Часто причиной выпадения волос становится нехватка не только железа, но и других важных микроэлементов.

"Цинк, селен и медь играют ключевую роль в здоровье волос", — отмечает Эльвира Здомская.

Подумайте о коррекции рациона или обратитесь к врачу за рекомендациями по добавкам.

Стресс: враг ваших волос

Хронический стресс может стать причиной телогенового выпадения, когда волосы переходят в фазу покоя и начинают выпадать быстрее. Стресс — это не только эмоциональная нагрузка, но и физический фактор, который сильно влияет на здоровье волос. Чтобы справиться с ним, попробуйте медитацию, йогу, регулярные прогулки на свежем воздухе или найдите хобби, которое помогает расслабиться.

Гормональные изменения: один из основных факторов

Гормональный дисбаланс — частая причина выпадения волос, особенно у женщин. Это может происходить во время беременности, после родов или в период менопаузы.

"Если вы подозреваете, что проблема связана с гормонами, обязательно проконсультируйтесь с эндокринологом", — советует специалист.

Неподходящая уходовая косметика

Иногда волосы теряют свою густоту и начинают выпадать из-за неправильно подобранной косметики. Сульфаты, силиконы и тяжелые масла могут утяжелить волосы и загрязнить кожу головы, что приводит к их выпадению. Попробуйте использовать натуральные шампуни и бальзамы, подходящие для вашего типа волос. Лучше всего проконсультироваться с трихологом.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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