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Новый коричневый: Mocha Mousse в вашем гардеробе

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Pantone удивил модный мир, выбрав оттенок "Мокко-мусс" в качестве цвета года. Этот мягкий и чувственный коричневый символизирует комфорт, уют и расширяет наше восприятие коричневой палитры. Расскажем, с чем носить новый тренд, чтобы выглядеть стильно.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Сочетания с Mocha Mousse

С черным

Классическое сочетание, которое всегда выглядит уместно. Mocha Mousse добавляет теплоту строгим черным аутфитам. Подойдет для повседневных и вечерних образов, главное — выбирать оттенок коричневого, который гармонирует с вашим цветотипом.

Совет: смело миксуйте с черной обувью, сумками или пальто.

С индиго

Насыщенный синий — идеальный партнер для Mocha Mousse. Это сочетание отсылает к эстетике old money, подчеркивая благородство и утонченность. Отличный выбор для джинсов или офисных комплектов.

Идея: джинсы индиго, коричневый жакет и минималистичные украшения создадут стильный повседневный образ.

С лавандовым

Неожиданно, но невероятно эффектно! Лавандовый оттенок вносит свежесть в образ, делая его необычным. Добавьте ягодные акценты для еще большей выразительности, но не перегружайте: пусть Mocha Mousse останется базой.

Пример: коричневая юбка, лавандовый топ и бордовые аксессуары.

С золотым

Золотые элементы — это идеальный способ оживить теплый коричневый. Фурнитура, аксессуары или обувь с золотыми акцентами сделают ваш образ дорогим и запоминающимся.

Совет: коричневый свитер, золотая цепочка и сапоги с золотыми деталями — простой и стильный комплект.

С белым

Светлый коричневый прекрасно сочетается с теплым белым. Однако избегайте холодных, иссиня-белых оттенков — они создают дисгармонию.

Идея: белая рубашка, коричневые брюки и кроссовки — универсальный ансамбль для любого случая.

С другими оттенками коричневого

Монохромный коричневый образ — это тренд, который подойдет для осенне-зимнего сезона. Mocha Mousse легко сочетать с кофейными, шоколадными и терракотовыми тонами.

Совет: добавьте текстуры — замшевые сапоги или кожаную сумку, чтобы сделать образ более интересным.

Mocha Mousse — это идеальная база для гардероба 2025 года. Экспериментируйте с цветами, добавляйте детали и создавайте уютные, стильные образы!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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