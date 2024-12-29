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Джинсовая революция: 6 трендов, которые будут править в 2025 году

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы — это не просто элемент гардероба, а настоящее полотно для самовыражения. 2025 год принесет новые фасоны и смелые эксперименты, вдохновленные прошлым и будущим. Расскажем, какие модели захватят подиумы и улицы.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

Мешковатые джинсы

Вдохновением для этого тренда стали образы 2000-х. Объемные и свободные джинсы с низкой посадкой станут маст-хэвом. Икона уличного стиля Амелия Грей уже доказала что оверсайз — это не только удобно, но и стильно.

Попробуйте сочетать их с базовыми футболками или кроп-топами для расслабленного образа.

Джинсы с контрастной строчкой

Эта модель возвращается к истокам: швы, как у первых Levi's Engineered 1999 года, создают визуальную динамику. Такие джинсы идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и свободу движений.

Яркие джинсы

Цветной деним — это вызов классике. Коричневые и красные оттенки в сочетании с эффектом состаренности сделают образ элегантным. Отличный выбор для тех, кто хочет добавить яркости в осенне-зимний гардероб.

Леопардовый принт

Анималистичные мотивы покидают рамки летних трендов и переходят в зимний гардероб. Леопардовые джинсы теперь универсальны: носите их с простыми рубашками или уютными свитерами.

Джинсы-бочонки

Этот фасон — вызов привычным стандартам. Их округлая форма напоминает цилиндр и подходит для создания эффектных образов. Попробуйте комбинировать их с топами или заправленными рубашками.

Необработанный деним

Темно-синий необработанный деним — символ минимализма. Выберите прямые или расклешенные фасоны для создания элегантного силуэта. Эта модель прекрасно дополнит как офисный стиль, так и расслабленные образы.

Тренды в 2025 году требуют смелости и индивидуальности. Выберите свою модель, чтобы выделяться и быть на волне моды.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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