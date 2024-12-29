Джинсы — это не просто элемент гардероба, а настоящее полотно для самовыражения. 2025 год принесет новые фасоны и смелые эксперименты, вдохновленные прошлым и будущим. Расскажем, какие модели захватят подиумы и улицы.
Вдохновением для этого тренда стали образы 2000-х. Объемные и свободные джинсы с низкой посадкой станут маст-хэвом. Икона уличного стиля Амелия Грей уже доказала что оверсайз — это не только удобно, но и стильно.
Попробуйте сочетать их с базовыми футболками или кроп-топами для расслабленного образа.
Эта модель возвращается к истокам: швы, как у первых Levi's Engineered 1999 года, создают визуальную динамику. Такие джинсы идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и свободу движений.
Цветной деним — это вызов классике. Коричневые и красные оттенки в сочетании с эффектом состаренности сделают образ элегантным. Отличный выбор для тех, кто хочет добавить яркости в осенне-зимний гардероб.
Анималистичные мотивы покидают рамки летних трендов и переходят в зимний гардероб. Леопардовые джинсы теперь универсальны: носите их с простыми рубашками или уютными свитерами.
Этот фасон — вызов привычным стандартам. Их округлая форма напоминает цилиндр и подходит для создания эффектных образов. Попробуйте комбинировать их с топами или заправленными рубашками.
Темно-синий необработанный деним — символ минимализма. Выберите прямые или расклешенные фасоны для создания элегантного силуэта. Эта модель прекрасно дополнит как офисный стиль, так и расслабленные образы.
Тренды в 2025 году требуют смелости и индивидуальности. Выберите свою модель, чтобы выделяться и быть на волне моды.
Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.