5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рубашки поло оверсайз

Первая футболка "поло" на самом деле была теннисной рубашкой, которую носил первокурсник Рене Лакост на Открытом чемпионате США 1926 года. Позже рубашка вошла в моду в качестве рубашки для поло и гольфа. Рубашка поло оверсайз возвращается после того, как была популярной в 80-х и 90-х годах.

Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с сумкой

Велошорты

Можете ли вы представить себе ношение шелковых или шерстяных велосипедных шорт? Именно так носили велосипедисты до тех пор, пока компания DuPont не изобрела лайкру/спандекс в 1959 году. Справедливости ради стоит сказать, что изначально эта тенденция вызвала смешанные отзывы, но некоторые модельеры подхватили эту идею и продолжили ее реализовывать.

Велошорты — хороший вариант под легкое летнее платье. Или вы можете купить себе футболку, которая хорошо сочетается с вашими велосипедными шортами.

Брюки-карго

Брюки-карго были модными вещами в женской моде в 90-е годы. В этом модном сезоне такие громкие имена, как Prada и Valentino, возвращают брюки-карго. Теперь они сочетаются с футболкой или жилетом с напуском. К шикарным вариантам относятся и широкие джинсы.

Поясная сумка

Сумки, прикрепленные к ремню, появились в Северной Америке и Европе. Сегодня такие бренды, как Louis Vuitton, Chanel и Gucci, возвращают их в моду.

Что в тренде? На этот раз поясные сумки варьируются от маленьких версий от Saint Laurent до больших версий от Marc Jacobs. Их можно сочетать практически со всем, от юбок с пайетками до классических костюмов.

Ветровки

Эта легкая, свободного кроя куртка также известна как ветровка. История верхней одежды насчитывает столетия, но она стала популярной в 1970-х годах. Классическая походная куртка возвращается к таким дизайнерам, как Gucci и Valentino.

Ветровка отличается высокой универсальностью. Вы можете носить ее поверх футболки и юбки или даже платья. На этот раз вам следует выбрать ветровку яркого цвета и немного большого размера.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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