Секрет комфортного белья: как найти идеальную посадку

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Подбор бюстгальтера — непростая задача, ведь важно учитывать не только размер, но и форму груди, а также особенности посадки. Мы расскажем, как правильно снять мерки, выбрать подходящую модель и избежать ошибок при покупке.

Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спортивное бра

Почему так важно правильно выбирать бюстгальтер

Знакомо ли вам, когда из десятка бюстгальтеров в гардеробе комфортны лишь два-три? Причина часто кроется в неправильном подборе размера или модели. Грамотно подобранное белье не только удобно, но и обеспечивает поддержку, улучшает осанку и подчеркивает фигуру.

Как правильно снять мерки

Для определения размера бюстгальтера необходимо измерить два параметра:

Объем под грудью

Измеряйте сантиметровой лентой, удерживая ее параллельно полу. Лента должна плотно прилегать к телу, но не врезаться в кожу. Если получилось нечетное значение, округлите его в большую сторону.

Объем груди

Измерение проводится по самым выступающим точкам груди, также параллельно полу. Лучше делать это в бюстгальтере без поролона, чтобы получить точные данные.

Как определить размер

Размер бюстгальтера состоит из двух частей:

Цифра обозначает обхват под грудью.

Буква указывает объем чашечки и рассчитывается как разница между объемом груди и обхватом под грудью. Например, разница в 12 см соответствует размеру чашки А.

Обратите внимание, что у разных производителей таблицы размеров могут различаться.

Как выбрать бюстгальтер для разных форм груди

Ассиметричная грудь

Рекомендуются бюстгальтеры с мягкими чашечками или съемными подушечками. Это позволит скорректировать разницу в объеме.

Спортивная грудь

Планж или пуш-ап придадут объем и сделают форму более округлой.

Грудь-колокол

Подойдут классические модели с косточками или балконет для поддержки и красивой формы.

Восток-запад

Лучше выбрать модели с боковой поддержкой или вертикальными швами, которые направляют грудь к центру.

Расслабленная грудь

Максимальная поддержка обязательна. Идеальный выбор — бюстгальтеры с плотным поясом и косточками.

Круглая грудь

Практически любая модель подойдет. Для более эффектного вида можно выбрать пуш-ап или планж.

Дефекты посадки и их решения

Бюстгальтер задирается на спине: это сигнал о слишком большом поясе, попробуйте уменьшить размер.

Грудь вываливается из чашек : чашка слишком мала — стоит увеличить размер.

: чашка слишком мала — стоит увеличить размер. Косточки впиваются в кожу : возможно, чашки малы или пояс слишком большой.

: возможно, чашки малы или пояс слишком большой. Чашечки не прилегают к телу : это происходит из-за неправильного размера чашки или неподходящей модели.

: это происходит из-за неправильного размера чашки или неподходящей модели. Бретели врезаются в плечи: проблема в недостаточной поддержке пояса.

Как понять, что бюстгальтер подобран правильно

Бретели не спадают и не врезаются в плечи.

Пояс плотно прилегает к телу, но не давит.

Грудь полностью заполняет чашки.

В облегающей одежде не видно складок от белья.

Грамотно подобранное белье не ощущается на теле, а поддержка распределяется равномерно.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter - "поддерживающий грудь"; также "лифчик") — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.



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