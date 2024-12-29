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Секрет комфортного белья: как найти идеальную посадку

3:25
Моя семья » Красота и стиль

Подбор бюстгальтера — непростая задача, ведь важно учитывать не только размер, но и форму груди, а также особенности посадки. Мы расскажем, как правильно снять мерки, выбрать подходящую модель и избежать ошибок при покупке.

Спортивное бра
Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивное бра

Почему так важно правильно выбирать бюстгальтер

Знакомо ли вам, когда из десятка бюстгальтеров в гардеробе комфортны лишь два-три? Причина часто кроется в неправильном подборе размера или модели. Грамотно подобранное белье не только удобно, но и обеспечивает поддержку, улучшает осанку и подчеркивает фигуру.

Как правильно снять мерки

Для определения размера бюстгальтера необходимо измерить два параметра:

Объем под грудью

Измеряйте сантиметровой лентой, удерживая ее параллельно полу. Лента должна плотно прилегать к телу, но не врезаться в кожу. Если получилось нечетное значение, округлите его в большую сторону.

Объем груди

Измерение проводится по самым выступающим точкам груди, также параллельно полу. Лучше делать это в бюстгальтере без поролона, чтобы получить точные данные.

Как определить размер

Размер бюстгальтера состоит из двух частей:

  • Цифра обозначает обхват под грудью.
  • Буква указывает объем чашечки и рассчитывается как разница между объемом груди и обхватом под грудью. Например, разница в 12 см соответствует размеру чашки А.

Обратите внимание, что у разных производителей таблицы размеров могут различаться.

Как выбрать бюстгальтер для разных форм груди

Ассиметричная грудь

  • Рекомендуются бюстгальтеры с мягкими чашечками или съемными подушечками. Это позволит скорректировать разницу в объеме.

Спортивная грудь

  • Планж или пуш-ап придадут объем и сделают форму более округлой.

Грудь-колокол

  • Подойдут классические модели с косточками или балконет для поддержки и красивой формы.

Восток-запад

  • Лучше выбрать модели с боковой поддержкой или вертикальными швами, которые направляют грудь к центру.

Расслабленная грудь

  • Максимальная поддержка обязательна. Идеальный выбор — бюстгальтеры с плотным поясом и косточками.

Круглая грудь

  • Практически любая модель подойдет. Для более эффектного вида можно выбрать пуш-ап или планж.

Дефекты посадки и их решения

Бюстгальтер задирается на спине: это сигнал о слишком большом поясе, попробуйте уменьшить размер.

  • Грудь вываливается из чашек: чашка слишком мала — стоит увеличить размер.
  • Косточки впиваются в кожу: возможно, чашки малы или пояс слишком большой.
  • Чашечки не прилегают к телу: это происходит из-за неправильного размера чашки или неподходящей модели.
  • Бретели врезаются в плечи: проблема в недостаточной поддержке пояса.

Как понять, что бюстгальтер подобран правильно

  • Бретели не спадают и не врезаются в плечи.
  • Пояс плотно прилегает к телу, но не давит.
  • Грудь полностью заполняет чашки.
  • В облегающей одежде не видно складок от белья.

Грамотно подобранное белье не ощущается на теле, а поддержка распределяется равномерно.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter - "поддерживающий грудь"; также "лифчик") — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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