Секрет комфортного белья: как найти идеальную посадку

Подбор бюстгальтера — непростая задача, ведь важно учитывать не только размер, но и форму груди, а также особенности посадки. Мы расскажем, как правильно снять мерки, выбрать подходящую модель и избежать ошибок при покупке.
Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивное бра
Почему так важно правильно выбирать бюстгальтер
Знакомо ли вам, когда из десятка бюстгальтеров в гардеробе комфортны лишь два-три? Причина часто кроется в неправильном подборе размера или модели. Грамотно подобранное белье не только удобно, но и обеспечивает поддержку, улучшает осанку и подчеркивает фигуру.
Как правильно снять мерки
Для определения размера бюстгальтера необходимо измерить два параметра:
Объем под грудью
Измеряйте сантиметровой лентой, удерживая ее параллельно полу. Лента должна плотно прилегать к телу, но не врезаться в кожу. Если получилось нечетное значение, округлите его в большую сторону.
Объем груди
Измерение проводится по самым выступающим точкам груди, также параллельно полу. Лучше делать это в бюстгальтере без поролона, чтобы получить точные данные.
Как определить размер
Размер бюстгальтера состоит из двух частей:
Цифра обозначает обхват под грудью.
Буква указывает объем чашечки и рассчитывается как разница между объемом груди и обхватом под грудью. Например, разница в 12 см соответствует размеру чашки А.
Обратите внимание, что у разных производителей таблицы размеров могут различаться.
Как выбрать бюстгальтер для разных форм груди
Ассиметричная грудь
Рекомендуются бюстгальтеры с мягкими чашечками или съемными подушечками. Это позволит скорректировать разницу в объеме.
Спортивная грудь
Планж или пуш-ап придадут объем и сделают форму более округлой.
Грудь-колокол
Подойдут классические модели с косточками или балконет для поддержки и красивой формы.
Восток-запад
Лучше выбрать модели с боковой поддержкой или вертикальными швами, которые направляют грудь к центру.
Расслабленная грудь
Максимальная поддержка обязательна. Идеальный выбор — бюстгальтеры с плотным поясом и косточками.
Круглая грудь
Практически любая модель подойдет. Для более эффектного вида можно выбрать пуш-ап или планж.
Дефекты посадки и их решения
Бюстгальтер задирается на спине: это сигнал о слишком большом поясе, попробуйте уменьшить размер.
Грудь вываливается из чашек: чашка слишком мала — стоит увеличить размер.
Косточки впиваются в кожу: возможно, чашки малы или пояс слишком большой.
Чашечки не прилегают к телу: это происходит из-за неправильного размера чашки или неподходящей модели.
Бретели врезаются в плечи: проблема в недостаточной поддержке пояса.
Как понять, что бюстгальтер подобран правильно
Бретели не спадают и не врезаются в плечи.
Пояс плотно прилегает к телу, но не давит.
Грудь полностью заполняет чашки.
В облегающей одежде не видно складок от белья.
Грамотно подобранное белье не ощущается на теле, а поддержка распределяется равномерно.
Уточнения
Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter - "поддерживающий грудь"; также "лифчик") — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.