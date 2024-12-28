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Ваши ногти будут как из салона: 6 продуктов для их восстановления

2:13
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Когда наступают холода, организм испытывает дефицит витаминов, что сказывается на ногтях: они становятся ломкими и начинают слоиться. Но решить эту проблему можно, просто добавив в рацион полезные продукты.

Фантазийный маникюр
Фото: Own work by Bvasilev1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фантазийный маникюр

Апельсины — цитрусовый заряд для ногтей

Апельсины, как и другие цитрусовые, богаты витамином C и железом. Эти элементы укрепляют ногтевую пластину, предотвращая ломкость. Стакан свежевыжатого сока утром — отличный способ сделать ногти крепче и повысить общий тонус организма.

Яйца — источник серы для красоты

Яйца — настоящий кладезь питательных веществ. Они содержат серу, которая помогает поддерживать здоровье кожи и ногтей. Однако стоит помнить, что яйца — сильный аллерген, поэтому не злоупотребляйте омлетами и яичницами.

Орехи — природный запас антиоксидантов

Орехи насыщены цинком, жирными кислотами и антиоксидантами, которые укрепляют структуру ногтей и замедляют старение клеток. Это вкусный и полезный перекус, способный заменить сладости, особенно во время диеты.

Морская — капуста: помощь от природы

Морские водоросли, включая капусту, не только очищают организм от токсинов, но и насыщают его йодом и другими микроэлементами. Регулярное употребление морских овощей улучшает состояние ногтей и волос.

Шпинат — комплекс витаминов для роста

Шпинат богат железом, фолиевой кислотой и витаминами группы B. Эти вещества стимулируют рост ногтей, укрепляют их структуру и омолаживают кожу. Бонус — натуральный эффект детокса.

Огурцы — увлажнение изнутри

На 90% состоя из воды, огурцы помогают увлажнить организм, что отражается на состоянии кожи и ногтей. Регулярное употребление огурцов способствует снижению пигментации на руках и улучшает внешний вид ногтевой пластины.

Включите эти продукты в свой рацион, и ваши ногти будут крепкими, здоровыми и сияющими даже в самые холодные дни!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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