Как носить колготки зимой 2024/25: тренды, которые улучшат ваш стиль

3:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимний сезон 2024/25 приготовил нам множество ярких трендов в мире колготок. Эти аксессуары не только выполняют функциональную роль, но и становятся важной частью образа.

Фото: Freepik by Designed by Freepik колготки

Сегодня мы расскажем, какие модели колготок будут актуальны в этом зимнем сезоне.

Черные колготки

Черные колготки остаются классикой, которая никогда не выйдет из моды. Они легко сочетаются с любым образом, визуально стройнят фигуру и подчеркивают элегантность.Черные колготки идеально смотрятся с обувью в тон, создавая иллюзию бесконечных ног.

Цветные колготки

Цветные колготки продолжают оставаться в тренде, и в этом сезоне особенно популярны красные и синие модели. Красный — это смелый и экстравагантный цвет, который привлекает внимание, но важно, чтобы остальная одежда была нейтральной. Синий, в свою очередь, стал новым "черным" и отлично смотрится в повседневной носке, при этом он не оставит вас незамеченной.

Принтованные колготки

Анималистичные и геометрические узоры на колготках — тренд зимы 2024/25. Однако такие принты лучше носить с осторожностью, особенно взрослым дамам. Для элегантного образа выбирайте качественные плотные колготки с мелким рисунком и сочетайте их с нейтральными цветами в одежде.

Ажурные колготки

Ажурные колготки — это отличный выбор для вечерних выходов и особых случаев. Их лучше не носить в офис, но с мини-платьем или костюмными шортами они будут выглядеть элегантно и женственно. Главное, не переусердствуйте с остальными элементами наряда, чтобы не перегрузить образ.

Телесные колготки

Телесные колготки, которые имитируют "голые" ноги, но имеют плотный утепляющий слой, идеально подходят для холодных зимних дней. Хотя они могут немного утолщать ноги, их удобство и универсальность делают их отличным выбором для повседневных зимних образов.

Колготки с декором

Колготки в сетку, со стразами, бантиками и вышивкой — это тренд из 90-х, который снова в моде. Они идеально подходят для вечеринок и корпоративов, при этом обувь должна быть однотонной или подходить к общей концепции декора. Лакированные ботильоны и туфли с камнями будут отличным дополнением к таким колготкам.

Модные колготки — это не только функциональная деталь гардероба, но и яркий акцент в образе. Цветные модели, колготки с декором, ажурные и текстурированные варианты позволят создать уникальные сочетания, добавляя стиль и индивидуальность.

Главное — правильно подобрать колготки в зависимости от случая и сочетать их с остальными элементами наряда, чтобы выглядеть элегантно и актуально.

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает "брюки") — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.



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