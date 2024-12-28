Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее

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Мода имеет свои коварные стороны, и бывают такие вещи, которые, несмотря на актуальность, могут искажать пропорции фигуры.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain женщина

Разбираемся, какие предметы одежды точно не подойдут никому и как заменить их на более выгодные альтернативы.

Длинная прямая юбка

Этот предмет одежды может испортить даже самые стройные ноги, делая их визуально толще, а бедра шире. Прямая юбка, особенно если она длинная, скрывает талию и лишает фигуру пропорций, превращая вас в прямоугольник.

Чем заменить

Выбирайте слегка зауженные модели на высокой талии, которые заканчиваются в середине колена. Это придаст вашему образу утонченности и аккуратности.

Свитер с цельнокройным рукавом

Цельнокройные рукава, особенно с эффектом "летучей мыши", ломают линию плеч и увеличивают талию, создавая излишнюю объемность в верхней части тела.

Чем заменить

Ставьте на свитеры с рукавами типа "реглан" или модели с открытым плечом. Они подчеркнут фигуру и добавят современности в образ.

Юбка с отрезной кокеткой

Этот крой, популярный в 80-е, может создать иллюзию лишнего объема в районе бедер, а складки лишь увеличат их ширину.

Чем заменить

Выбирайте юбки с треугольной кокеткой, чтобы сохранить стиль и избежать ненужного расширения бедер.

Длинная оверсайз рубашка

Мужские рубашки в стиле оверсайз могут сделать вашу фигуру слишком мешковатой. Такая одежда хороша только в том случае, если вы носите ее на голое тело, что выглядит соблазнительно, но не всегда практично.

Чем заменить

Носите рубашки на один размер больше, но не выбирайте слишком длинные изделия, которые создают лишний объем.

Короткий топ, заканчивающийся в сантиметре от талии

Топы, которые заканчиваются прямо у талии, часто выглядят так, как будто вам не по размеру. Этот лишний сантиметр голого тела может испортить даже идеальный пресс.

Чем заменить

Выбирайте кроп-топы, которые заканчиваются чуть выше бедер, или стиль бельевого верха, чтобы подчеркнуть талию и пресс.

Брюки длиной 7/8

Этот фасон часто вызывает затруднения с обувью, создавая нежелательные зазоры, которые не всегда смотрятся элегантно.

Чем заменить

Выбирайте брюки полной длины, которые всегда актуальны и подойдут для разных случаев, включая деловой стиль.

Тонкий кардиган в длине макси

Кардиган из тонкого трикотажа может выглядеть неэстетично, нарушая пропорции. Даже если он выполнен из дорогой ткани, его прямой крой часто делает образ безформенным.

Чем заменить

Носите длинные кардиганы с принтами или выполненные в технике жаккарда, чтобы сохранить гармонию и стиль.

Широкие брюки на резинке

Пояс на резинке у широких брюк может создавать лишнюю объемность, особенно в области бедер и талии, при этом они визуально снижают рост.

Чем заменить

Выбирайте модели с втачным поясом, который не создает складок и позволяет брюкам свободно падать от бедра.

Ботинки-челси

Хотя эти ботинки и изначально были заимствованы из мужского гардероба, на женской ноге они часто выглядят не так элегантно. Их низкая посадка на щиколотке может урезать визуальную длину ног.

Чем заменить

Если не можете отказаться от ботинок-челси, носите их с длинными брюками, так, чтобы они полностью скрывали голенище под тканью.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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