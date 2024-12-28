Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг самых умных собак: бордер-колли сместили с пьедестала
Два простых и дешёвых средства, которые гарантируют вам идеально чистый и свежий унитаз
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз

Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее

3:44
Моя семья » Красота и стиль

Мода имеет свои коварные стороны, и бывают такие вещи, которые, несмотря на актуальность, могут искажать пропорции фигуры.

женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
женщина

Разбираемся, какие предметы одежды точно не подойдут никому и как заменить их на более выгодные альтернативы.

Длинная прямая юбка

Этот предмет одежды может испортить даже самые стройные ноги, делая их визуально толще, а бедра шире. Прямая юбка, особенно если она длинная, скрывает талию и лишает фигуру пропорций, превращая вас в прямоугольник.

Чем заменить

Выбирайте слегка зауженные модели на высокой талии, которые заканчиваются в середине колена. Это придаст вашему образу утонченности и аккуратности.

Свитер с цельнокройным рукавом

Цельнокройные рукава, особенно с эффектом "летучей мыши", ломают линию плеч и увеличивают талию, создавая излишнюю объемность в верхней части тела.

Чем заменить

Ставьте на свитеры с рукавами типа "реглан" или модели с открытым плечом. Они подчеркнут фигуру и добавят современности в образ.

Юбка с отрезной кокеткой

Этот крой, популярный в 80-е, может создать иллюзию лишнего объема в районе бедер, а складки лишь увеличат их ширину.

Чем заменить

Выбирайте юбки с треугольной кокеткой, чтобы сохранить стиль и избежать ненужного расширения бедер.

Длинная оверсайз рубашка

Мужские рубашки в стиле оверсайз могут сделать вашу фигуру слишком мешковатой. Такая одежда хороша только в том случае, если вы носите ее на голое тело, что выглядит соблазнительно, но не всегда практично.

Чем заменить

Носите рубашки на один размер больше, но не выбирайте слишком длинные изделия, которые создают лишний объем.

Короткий топ, заканчивающийся в сантиметре от талии

Топы, которые заканчиваются прямо у талии, часто выглядят так, как будто вам не по размеру. Этот лишний сантиметр голого тела может испортить даже идеальный пресс.

Чем заменить

Выбирайте кроп-топы, которые заканчиваются чуть выше бедер, или стиль бельевого верха, чтобы подчеркнуть талию и пресс.

Брюки длиной 7/8

Этот фасон часто вызывает затруднения с обувью, создавая нежелательные зазоры, которые не всегда смотрятся элегантно.

Чем заменить

Выбирайте брюки полной длины, которые всегда актуальны и подойдут для разных случаев, включая деловой стиль.

Тонкий кардиган в длине макси

Кардиган из тонкого трикотажа может выглядеть неэстетично, нарушая пропорции. Даже если он выполнен из дорогой ткани, его прямой крой часто делает образ безформенным.

Чем заменить

Носите длинные кардиганы с принтами или выполненные в технике жаккарда, чтобы сохранить гармонию и стиль.

Широкие брюки на резинке

Пояс на резинке у широких брюк может создавать лишнюю объемность, особенно в области бедер и талии, при этом они визуально снижают рост.

Чем заменить

Выбирайте модели с втачным поясом, который не создает складок и позволяет брюкам свободно падать от бедра.

Ботинки-челси

Хотя эти ботинки и изначально были заимствованы из мужского гардероба, на женской ноге они часто выглядят не так элегантно. Их низкая посадка на щиколотке может урезать визуальную длину ног.

Чем заменить

Если не можете отказаться от ботинок-челси, носите их с длинными брюками, так, чтобы они полностью скрывали голенище под тканью.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Садоводство, цветоводство
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне Аудио 
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа
Экономика и бизнес
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.