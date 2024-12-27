Онихолизис: лечение и профилактика заболевания ногтей

Онихолизис — это распространенное заболевание, которое приводит к отделению ногтя от ногтевого ложа.
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Женские руки
В результате под ним образуются "пустоты", и сам ноготь меняет цвет, становясь желтым, белым или коричневым. Это явление может возникнуть по разным причинам, и важно вовремя заметить его, чтобы избежать осложнений.
Как распознать онихолизис
Симптомы онихолизиса могут включать
Изменение цвета ногтя: отдельные участки становятся белыми или желтоватыми, в то время как другие остаются здоровыми.
Ямки или углубления на ногте.
Утолщение кожи под пораженной частью ногтя.
Чаще всего болезнь не вызывает болевых ощущений, но может проявляться повышенной чувствительностью в месте поражения и воспалением.
Если вы заметили симптомы онихолизиса, стоит обратиться к врачу, который сможет подобрать лечение в зависимости от причины заболевания. Важно устранить первопричину, будь то травма, инфекция или аллергия.
Травма: избегайте повторных повреждений ногтя.
Инфекция: лечение может включать противогрибковые препараты.
Аллергия: исключите контакт с аллергенами, используйте антигистаминные средства.
Контактный дерматит: прекратите использовать раздражающие вещества.
Кроме того, можно применять местные средства для улучшения состояния ногтя:
Антисептические растворы (хлоргексидин, мирамистин) для предотвращения инфекции.
Противогрибковые кремы и лаки.
Кератолитики для удаления омертвевших тканей.
Если онихолизис связан с дефицитом витаминов, врач может порекомендовать прием биотина, цинка, кальция и витаминов группы D.
Профилактика и уход за ногтями
Чтобы предотвратить онихолизис и другие заболевания ногтей, важно соблюдать простые правила ухода:
Регулярно подстригайте ногти и избегайте их чрезмерного воздействия на воду и химические вещества.
Используйте перчатки при работе с агрессивными средствами. Увлажняйте кожу рук и ногтей.
Поддерживайте чистоту и сухость ногтей, избегайте тесной обуви и не используйте чужие маникюрные инструменты.
Если симптомы онихолизиса не проходят или болезнь возвращается, обязательно проконсультируйтесь с врачом для диагностики и назначения правильного лечения.
Уточнения
Онихоли́зис - отслоение ногтя от мягких тканей пальца. Образуется пустота, над которой ногтевая пластина меняет свой цвет.