Онихолизис: лечение и профилактика заболевания ногтей

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Онихолизис — это распространенное заболевание, которое приводит к отделению ногтя от ногтевого ложа.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женские руки

В результате под ним образуются "пустоты", и сам ноготь меняет цвет, становясь желтым, белым или коричневым. Это явление может возникнуть по разным причинам, и важно вовремя заметить его, чтобы избежать осложнений.

Как распознать онихолизис

Симптомы онихолизиса могут включать

Изменение цвета ногтя: отдельные участки становятся белыми или желтоватыми, в то время как другие остаются здоровыми.

Ямки или углубления на ногте.

Утолщение кожи под пораженной частью ногтя.

Чаще всего болезнь не вызывает болевых ощущений, но может проявляться повышенной чувствительностью в месте поражения и воспалением.

Причины появления пустот

Онихолизис может быть вызван разными факторами:

Механические повреждения: травмы, сдавливание пальца, ношение тесной обуви или неаккуратный маникюр.

травмы, сдавливание пальца, ношение тесной обуви или неаккуратный маникюр. Химические вещества: аллергия на компоненты лака для ногтей, ацетон или другие агрессивные вещества.

аллергия на компоненты лака для ногтей, ацетон или другие агрессивные вещества. Инфекции: грибки могут попасть под ноготь и привести к его отслаиванию.

грибки могут попасть под ноготь и привести к его отслаиванию. Заболевания кожи: псориаз, экзема и другие кожные болезни могут вызвать изменения в структуре ногтей.

псориаз, экзема и другие кожные болезни могут вызвать изменения в структуре ногтей. Эндокринные расстройства: проблемы с щитовидной железой или диабет могут повлиять на состояние ногтей.

проблемы с щитовидной железой или диабет могут повлиять на состояние ногтей. Нехватка питательных веществ: дефицит витаминов и минералов (биотин, цинк, железо) ослабляет ногтевую пластину

Лечение онихолизиса

Если вы заметили симптомы онихолизиса, стоит обратиться к врачу, который сможет подобрать лечение в зависимости от причины заболевания. Важно устранить первопричину, будь то травма, инфекция или аллергия.

Травма: избегайте повторных повреждений ногтя.

избегайте повторных повреждений ногтя. Инфекция: лечение может включать противогрибковые препараты.

лечение может включать противогрибковые препараты. Аллергия: исключите контакт с аллергенами, используйте антигистаминные средства.

исключите контакт с аллергенами, используйте антигистаминные средства. Контактный дерматит: прекратите использовать раздражающие вещества.

Кроме того, можно применять местные средства для улучшения состояния ногтя:

Антисептические растворы (хлоргексидин, мирамистин) для предотвращения инфекции.

Противогрибковые кремы и лаки.

Кератолитики для удаления омертвевших тканей.

Если онихолизис связан с дефицитом витаминов, врач может порекомендовать прием биотина, цинка, кальция и витаминов группы D.

Профилактика и уход за ногтями

Чтобы предотвратить онихолизис и другие заболевания ногтей, важно соблюдать простые правила ухода:

Регулярно подстригайте ногти и избегайте их чрезмерного воздействия на воду и химические вещества.

Используйте перчатки при работе с агрессивными средствами.

Увлажняйте кожу рук и ногтей.

Увлажняйте кожу рук и ногтей. Поддерживайте чистоту и сухость ногтей, избегайте тесной обуви и не используйте чужие маникюрные инструменты.

Если симптомы онихолизиса не проходят или болезнь возвращается, обязательно проконсультируйтесь с врачом для диагностики и назначения правильного лечения.

Уточнения

Онихоли́зис - отслоение ногтя от мягких тканей пальца. Образуется пустота, над которой ногтевая пластина меняет свой цвет.



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