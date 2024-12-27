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Онихолизис: лечение и профилактика заболевания ногтей

3:23
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Онихолизис — это распространенное заболевание, которое приводит к отделению ногтя от ногтевого ложа.

Женские руки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские руки

В результате под ним образуются "пустоты", и сам ноготь меняет цвет, становясь желтым, белым или коричневым. Это явление может возникнуть по разным причинам, и важно вовремя заметить его, чтобы избежать осложнений.

Как распознать онихолизис

Симптомы онихолизиса могут включать

  • Изменение цвета ногтя: отдельные участки становятся белыми или желтоватыми, в то время как другие остаются здоровыми.
  • Ямки или углубления на ногте.
  • Утолщение кожи под пораженной частью ногтя.

Чаще всего болезнь не вызывает болевых ощущений, но может проявляться повышенной чувствительностью в месте поражения и воспалением.

Причины появления пустот

Онихолизис может быть вызван разными факторами:

  • Механические повреждения: травмы, сдавливание пальца, ношение тесной обуви или неаккуратный маникюр.
  • Химические вещества: аллергия на компоненты лака для ногтей, ацетон или другие агрессивные вещества.
  • Инфекции: грибки могут попасть под ноготь и привести к его отслаиванию.
  • Заболевания кожи: псориаз, экзема и другие кожные болезни могут вызвать изменения в структуре ногтей.
  • Эндокринные расстройства: проблемы с щитовидной железой или диабет могут повлиять на состояние ногтей.
  • Нехватка питательных веществ: дефицит витаминов и минералов (биотин, цинк, железо) ослабляет ногтевую пластину

Лечение онихолизиса

Если вы заметили симптомы онихолизиса, стоит обратиться к врачу, который сможет подобрать лечение в зависимости от причины заболевания. Важно устранить первопричину, будь то травма, инфекция или аллергия.

  • Травма: избегайте повторных повреждений ногтя.
  • Инфекция: лечение может включать противогрибковые препараты.
  • Аллергия: исключите контакт с аллергенами, используйте антигистаминные средства.
  • Контактный дерматит: прекратите использовать раздражающие вещества.

Кроме того, можно применять местные средства для улучшения состояния ногтя:

  • Антисептические растворы (хлоргексидин, мирамистин) для предотвращения инфекции.
  • Противогрибковые кремы и лаки.
  • Кератолитики для удаления омертвевших тканей.

Если онихолизис связан с дефицитом витаминов, врач может порекомендовать прием биотина, цинка, кальция и витаминов группы D.

Профилактика и уход за ногтями

Чтобы предотвратить онихолизис и другие заболевания ногтей, важно соблюдать простые правила ухода:

  • Регулярно подстригайте ногти и избегайте их чрезмерного воздействия на воду и химические вещества.
  • Используйте перчатки при работе с агрессивными средствами.
    Увлажняйте кожу рук и ногтей.
  • Поддерживайте чистоту и сухость ногтей, избегайте тесной обуви и не используйте чужие маникюрные инструменты.

Если симптомы онихолизиса не проходят или болезнь возвращается, обязательно проконсультируйтесь с врачом для диагностики и назначения правильного лечения.

Уточнения

Онихоли́зис - отслоение ногтя от мягких тканей пальца. Образуется пустота, над которой ногтевая пластина меняет свой цвет.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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