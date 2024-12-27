Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсеры не стали заменять лицо Алексея Воробьёва дипфейком Миронова
Тайная история Северного полюса: как родина Санты стала частью рождественского волшебства
Будет ли гастрит, если не есть суп каждый день?
Как добавлять луковую шелуху в лунки? Правила, которые огородникам не стоит игнорировать
Кот сел спиной: сигнал примирения или протест
Как поливать толстянку, чтобы она не теряла листву
Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов
Как быстро и эффективно навести порядок в доме, если у вас мало времени
Россия и Аляска: история сделки, которая удивляет до сих пор

Как получить блонд дома: советы, которые сделают осветление безопасным

3:44
Моя семья » Красота и стиль

Мечта о светлых волосах — желание, которое часто возникает у брюнеток. Но в отличие от обладательниц русых волос, темные локоны требуют гораздо более сложного подхода, так как в них содержится больше пигмента.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Чтобы добиться желаемого блонда, нужно быть готовым к трудоемкому процессу.

Согласно исследованиям, брюнетки имеют в волосах 1-2% пигмента, в то время как русые — всего 0,06-0,1%. Это означает, что избавиться от темного оттенка значительно сложнее, и сделать это без помощи профессионала почти невозможно.

Однако, тем не менее, получить красивый темный блонд в домашних условиях вполне реально, если соблюдать некоторые правила.

Подготовка волос перед осветлением

Перед тем как начать осветление, важно защитить волосы. Процедура осветления — это агрессивное вмешательство, которое может повредить структуру волос, поэтому стоит использовать специальные средства защиты.

Например, перед окрашиванием можно использовать маски и защитные средства без силиконов. Это поможет минимизировать повреждения.

Также, подберите правильные инструменты для окрашивания. Не стоит использовать старую зубную щетку для нанесения краски — она не позволит вам равномерно распределить средство. Лучше выбрать кисть средней жесткости с длиной рабочей части около 3-4 см.

Для смешивания краски используйте миску, но обязательно избегайте металлических емкостей.

Как выбрать осветляющее средство

Существует два типа осветления — с помощью красителей или обесцвечивающих средств. Обычные суперосветляющие красители с 12% окислителем вряд ли дадут нужный результат для брюнеток, ведь они осветляют не более чем на 4 тона.

Чтобы добиться темного блонда, лучше использовать более сильные осветляющие средства, такие как гибридные препараты или обесцвечивающие порошки. Они позволят осветлить волосы на 1-2 тона больше, чем обычные красители.

Нанесение краски

Наносить краску нужно аккуратно, начиная с длины, отступив 1 см от корней. Через 15-20 минут можно наносить средство на корни.

Важно помнить, что один сеанс осветления может не дать желаемого результата, особенно если это первый опыт. Чтобы достичь идеального блонда, придется повторить процедуру через месяц.

Тонирование

После осветления волосы нуждаются в тонировании. Тонирование помогает убрать нежелательные желтые или рыжие оттенки. Для этого можно использовать тонирующие средства с низким содержанием аммиака.

Наносите краску сначала на корни, а затем на длину волос. Время выдержки зависит от желаемого эффекта, но в среднем не стоит оставлять средство на волосах больше 20 минут.

Как сохранить цвет

Чтобы блонд оставался красивым долго, важно правильно ухаживать за волосами. Используйте термозащиту, выбирайте шампуни и маски для окрашенных волос. Не забывайте, что холодные оттенки блонда требуют большего ухода, так как они могут быстрее тускнеть.

Уход за окрашенными волосами

После окрашивания и тонирования не забывайте о регулярном уходе. Раз в неделю используйте маски и обратный метод мытья для увлажнения и питания волос. Это поможет сохранить цвет и укрепить осветленные пряди.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond "белокурый, белобрысый, светло-русый") — люди со светлыми волосами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Еда и рецепты
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле Аудио 
Популярное
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.

Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Тайная история Северного полюса: как родина Санты стала частью рождественского волшебства
Будет ли гастрит, если не есть суп каждый день?
Как добавлять луковую шелуху в лунки? Правила, которые огородникам не стоит игнорировать
Кот сел спиной: сигнал примирения или протест
Как поливать толстянку, чтобы она не теряла листву
Как получить блонд дома: советы, которые сделают осветление безопасным
Самый простой способ избавиться от скорлупы грецких орехов
Как быстро и эффективно навести порядок в доме, если у вас мало времени
Россия и Аляска: история сделки, которая удивляет до сих пор
Экс-депутат Рады: Лондон и Байден ни при чём — Зеленский лично развязал войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.