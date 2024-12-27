Как получить блонд дома: советы, которые сделают осветление безопасным

3:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечта о светлых волосах — желание, которое часто возникает у брюнеток. Но в отличие от обладательниц русых волос, темные локоны требуют гораздо более сложного подхода, так как в них содержится больше пигмента.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Чтобы добиться желаемого блонда, нужно быть готовым к трудоемкому процессу.

Согласно исследованиям, брюнетки имеют в волосах 1-2% пигмента, в то время как русые — всего 0,06-0,1%. Это означает, что избавиться от темного оттенка значительно сложнее, и сделать это без помощи профессионала почти невозможно.

Однако, тем не менее, получить красивый темный блонд в домашних условиях вполне реально, если соблюдать некоторые правила.

Подготовка волос перед осветлением

Перед тем как начать осветление, важно защитить волосы. Процедура осветления — это агрессивное вмешательство, которое может повредить структуру волос, поэтому стоит использовать специальные средства защиты.

Например, перед окрашиванием можно использовать маски и защитные средства без силиконов. Это поможет минимизировать повреждения.

Также, подберите правильные инструменты для окрашивания. Не стоит использовать старую зубную щетку для нанесения краски — она не позволит вам равномерно распределить средство. Лучше выбрать кисть средней жесткости с длиной рабочей части около 3-4 см.

Для смешивания краски используйте миску, но обязательно избегайте металлических емкостей.

Как выбрать осветляющее средство

Существует два типа осветления — с помощью красителей или обесцвечивающих средств. Обычные суперосветляющие красители с 12% окислителем вряд ли дадут нужный результат для брюнеток, ведь они осветляют не более чем на 4 тона.

Чтобы добиться темного блонда, лучше использовать более сильные осветляющие средства, такие как гибридные препараты или обесцвечивающие порошки. Они позволят осветлить волосы на 1-2 тона больше, чем обычные красители.

Нанесение краски

Наносить краску нужно аккуратно, начиная с длины, отступив 1 см от корней. Через 15-20 минут можно наносить средство на корни.

Важно помнить, что один сеанс осветления может не дать желаемого результата, особенно если это первый опыт. Чтобы достичь идеального блонда, придется повторить процедуру через месяц.

Тонирование

После осветления волосы нуждаются в тонировании. Тонирование помогает убрать нежелательные желтые или рыжие оттенки. Для этого можно использовать тонирующие средства с низким содержанием аммиака.

Наносите краску сначала на корни, а затем на длину волос. Время выдержки зависит от желаемого эффекта, но в среднем не стоит оставлять средство на волосах больше 20 минут.

Как сохранить цвет

Чтобы блонд оставался красивым долго, важно правильно ухаживать за волосами. Используйте термозащиту, выбирайте шампуни и маски для окрашенных волос. Не забывайте, что холодные оттенки блонда требуют большего ухода, так как они могут быстрее тускнеть.

Уход за окрашенными волосами

После окрашивания и тонирования не забывайте о регулярном уходе. Раз в неделю используйте маски и обратный метод мытья для увлажнения и питания волос. Это поможет сохранить цвет и укрепить осветленные пряди.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond "белокурый, белобрысый, светло-русый") — люди со светлыми волосами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.