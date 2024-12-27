Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока

Индустрия красоты часто таит в себе опасности, о которых многие даже не подозревают. Врач-хирург Денис Груздев рассказал, что введение филлеров может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до слепоты.
Денис Груздев пояснил, что основная опасность филлеров заключается в том, что они могут попасть в сосуд и перекрыть ток крови. Это вызывает необратимые последствия, включая нарушение кровообращения и повреждение тканей.
"Важно не только количество осложнений, но и их качество. Если филлер попадает в сосуд, это может привести к очень неприятным последствиям", — подчеркнул врач.
Для снижения рисков важно выбирать квалифицированного специалиста. Врач должен:
Важно: Не доверяйте процедуру мастерам без медицинского образования и избегайте подпольных салонов.
Ранее сообщалось о случае в Махачкале, где жительница пострадала от незарегистрированного препарата Refinex. После инъекции у женщины появились симптомы ботулизма: головокружение, слабость, затруднённое дыхание и глотание.
Причина — нарушение производства препарата или превышение допустимой концентрации.
Перед тем как сделать "уколы красоты", изучите репутацию клиники и врача. Красота — это важно, но здоровье и безопасность должны быть на первом месте.
Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.
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