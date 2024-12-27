Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия красоты часто таит в себе опасности, о которых многие даже не подозревают. Врач-хирург Денис Груздев рассказал, что введение филлеров может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до слепоты.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Чем опасны "уколы красоты"

Денис Груздев пояснил, что основная опасность филлеров заключается в том, что они могут попасть в сосуд и перекрыть ток крови. Это вызывает необратимые последствия, включая нарушение кровообращения и повреждение тканей.

"Важно не только количество осложнений, но и их качество. Если филлер попадает в сосуд, это может привести к очень неприятным последствиям", — подчеркнул врач.

Как избежать рисков

Для снижения рисков важно выбирать квалифицированного специалиста. Врач должен:

Предоставить документы об образовании и опыте.

Работать в проверенной клинике.

Перед процедурой показать паспорта препаратов и оригинальные флакончики.

Важно: Не доверяйте процедуру мастерам без медицинского образования и избегайте подпольных салонов.

Реальные случаи осложнений

Ранее сообщалось о случае в Махачкале, где жительница пострадала от незарегистрированного препарата Refinex. После инъекции у женщины появились симптомы ботулизма: головокружение, слабость, затруднённое дыхание и глотание.

Причина — нарушение производства препарата или превышение допустимой концентрации.

Перед тем как сделать "уколы красоты", изучите репутацию клиники и врача. Красота — это важно, но здоровье и безопасность должны быть на первом месте.

Уточнения

Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.



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