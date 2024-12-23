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6 удивительных преимуществ кокосовой воды для вашей кожи

2:04
Моя семья » Красота и стиль

1. Увлажняет кожу. Повреждения от солнца, загрязнение окружающей среды и агрессивные очищающие средства могут лишить ваше лицо влаги. Кокосовая вода может восполнить потерянную влагу при ее регулярном употреблении.
2. Убирает отечность на лице. Благодаря низкому содержанию натрия отечность на коже исчезнет при регулярном употреблении кокосовой воды.
3. Замедляет старение. Кокосовая вода богата лауриновой кислотой, которая обладает антимикробными свойствами, и цитокинами, которые являются антиканцерогенными и стимулируют активацию клеток и рост клеток кожи.  Таким образом, кокосовая вода приносит пользу вашей коже, обеспечивая омолаживающие свойства.
4. Работает как тоник для кожи. Возможно, вы хотя бы раз слышали о том, что кокосовая вода потрясающе воздействует на кожу и тем самым действует как натуральный тоник. Кокосовая вода уменьшает появление больших пор и регулирует естественный pH кожи, предотвращая чрезмерную жирность.
5. Кокосовая вода помогает уменьшить пигментацию. Для лечения пигментации и темных пятен могут потребоваться химические процедуры и косметические средства. Если вы ищете естественный способ лечения шрамов от угревой сыпи, пигментации, обратите внимание на эту воду. Регулярное нанесение на кожу и пораженные участки осветлит темные пятна без каких-либо побочных эффектов. 
6. Кокосовая вода помогает в лечении экземы. Кокосовая вода является натуральным средством для лечения кожных инфекций, благодаря наличию противовоспалительных свойств. Просто нанесите кокосовую воду на пораженные участки кожи. Кроме того, выпивайте не менее двух стаканов кокосовой воды в день, чтобы быстро вылечить экзему.

Кокос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кокос

 

Уточнения

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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