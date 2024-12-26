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Советский секрет: почему животики у женщин были в моде

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Фигуры советских женщин заметно отличались от современных. В старых фотоальбомах мы видим естественные формы, лёгкие животики и полное отсутствие стеснения. Но что стояло за этим феноменом?

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка на пляже

Они не стеснялись своего тела

Не было соцсетей и моды на идеальные фото. Женщины чувствовали себя комфортно в своём теле, отдыхали на пляже без мыслей о том, как выглядят «лишние сантиметры». Естественная красота и уверенность не зависели от размера талии.

Основой рациона были углеводы

Питание женщин того времени сильно отличалось от современных стандартов. Картофель, хлеб, макароны, крупы и домашняя выпечка — основные блюда советского стола. Эти продукты давали энергию, но и откладывались на талии.

Роды и материнство оставляли след на фигуре

Советские женщины рожали рано и часто, без восстановительных программ или фитнеса. Беременности и грудное вскармливание естественным образом изменяли мышцы живота. Это не считалось недостатком, и никто не пытался активно исправить последствия.

Тяжёлый физический труд

Многие женщины работали на заводах, в полях или занимались хозяйством, поднимая тяжести. Однако неправильное распределение нагрузки нередко приводило к диастазу и другим изменениям в области живота. Тогда об этом мало говорили, и фигура принималась как данность.

Удобная одежда не подчёркивала фигуру

Свободные платья, сарафаны, юбки с резинкой на талии — одежда была практичной, но визуально добавляла объём. В те годы никто не стремился к обтягивающим фасонам, и животик воспринимался как норма.

Советские женщины оставались уверенными и естественными, несмотря на отсутствие стандартов идеальных форм.

Сегодняшние стандарты часто заставляют нас стремиться к идеалу, но, глядя на старые фото, можно задуматься: стоит ли всё время прятать своё тело?

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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