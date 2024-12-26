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Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Во время ПМС организм требует больше энергии, и это совершенно нормально. Однако важно избежать переедания, чтобы не навредить своему здоровью.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Эксперт по питанию и пилатесу Мария Грудцова делится советами, как справляться с аппетитом и поддерживать организм в тонусе.

Почему хочется есть больше

Желание съесть сладкое или мучное во время ПМС связано с изменением уровня гормонов:

  • Повышение прогестерона усиливает аппетит.
  • Снижение серотонина вызывает тягу к сладкому, чтобы компенсировать нехватку гормона радости.

Тренировки: ваши союзники в борьбе с голодом

Многие отказываются от физической активности перед месячными, но это ошибка. Умеренные нагрузки помогают:

  • Нормализовать уровень сахара в крови, устраняя резкие перепады аппетита.
  • Вырабатывать эндорфины, улучшая настроение и снижая стресс.

Рекомендуемые виды тренировок

  • Лёгкие кардио: ходьба, плавание, велотренажёр.
  • Йога и пилатес.
  • Мягкая растяжка и дыхательные упражнения для расслабления.

Что есть, чтобы утолить голод и не набрать вес

Основу рациона должны составлять сложные углеводы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови:

  • Цельнозерновые каши (гречка, киноа, овсянка).
  • Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки.
  • Белки и полезные жиры: яйца, рыба, орехи, авокадо.

Пример сбалансированного меню на день

  • Завтрак: овсянка с бананом и орехами, яйца, зелёный чай.
  • Обед: куриная грудка с киноа и овощами (брокколи, шпинат).
  • Полдник: натуральный йогурт с семенами льна или чиа.
  • Ужин: постное мясо птицы или рыба с салатом из свежих овощей.

Важно

  • Пейте не менее 1,5 литров воды в день.
  • Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и соли, чтобы предотвратить задержку жидкости.
  • Добавляйте овощи в каждый приём пищи и выбирайте фрукты для перекусов.

Контроль аппетита во время ПМС — это не запреты, а разумный подход. Правильное питание и физическая активность помогут вам чувствовать себя лучше и избежать эмоционального переедания.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром - сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2-10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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