Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться

Во время ПМС организм требует больше энергии, и это совершенно нормально. Однако важно избежать переедания, чтобы не навредить своему здоровью.
Эксперт по питанию и пилатесу Мария Грудцова делится советами, как справляться с аппетитом и поддерживать организм в тонусе.
Желание съесть сладкое или мучное во время ПМС связано с изменением уровня гормонов:
Многие отказываются от физической активности перед месячными, но это ошибка. Умеренные нагрузки помогают:
Рекомендуемые виды тренировок
Основу рациона должны составлять сложные углеводы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови:
Важно
Контроль аппетита во время ПМС — это не запреты, а разумный подход. Правильное питание и физическая активность помогут вам чувствовать себя лучше и избежать эмоционального переедания.
Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром - сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2-10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.
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