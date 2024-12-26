Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться

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Во время ПМС организм требует больше энергии, и это совершенно нормально. Однако важно избежать переедания, чтобы не навредить своему здоровью.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Вздутие живота у девушки

Эксперт по питанию и пилатесу Мария Грудцова делится советами, как справляться с аппетитом и поддерживать организм в тонусе.

Почему хочется есть больше

Желание съесть сладкое или мучное во время ПМС связано с изменением уровня гормонов:

Повышение прогестерона усиливает аппетит.

Снижение серотонина вызывает тягу к сладкому, чтобы компенсировать нехватку гормона радости.

Тренировки: ваши союзники в борьбе с голодом

Многие отказываются от физической активности перед месячными, но это ошибка. Умеренные нагрузки помогают:

Нормализовать уровень сахара в крови, устраняя резкие перепады аппетита.

Вырабатывать эндорфины, улучшая настроение и снижая стресс.

Рекомендуемые виды тренировок

Лёгкие кардио: ходьба, плавание, велотренажёр.

Йога и пилатес.

Мягкая растяжка и дыхательные упражнения для расслабления.

Что есть, чтобы утолить голод и не набрать вес

Основу рациона должны составлять сложные углеводы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови:

Цельнозерновые каши (гречка, киноа, овсянка).

Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки.

Белки и полезные жиры: яйца, рыба, орехи, авокадо.

Пример сбалансированного меню на день

Завтрак: овсянка с бананом и орехами, яйца, зелёный чай.

овсянка с бананом и орехами, яйца, зелёный чай. Обед: куриная грудка с киноа и овощами (брокколи, шпинат).

куриная грудка с киноа и овощами (брокколи, шпинат). Полдник: натуральный йогурт с семенами льна или чиа.

натуральный йогурт с семенами льна или чиа. Ужин: постное мясо птицы или рыба с салатом из свежих овощей.

Важно

Пейте не менее 1,5 литров воды в день.

Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и соли, чтобы предотвратить задержку жидкости.

Добавляйте овощи в каждый приём пищи и выбирайте фрукты для перекусов.

Контроль аппетита во время ПМС — это не запреты, а разумный подход. Правильное питание и физическая активность помогут вам чувствовать себя лучше и избежать эмоционального переедания.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром - сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2-10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.



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