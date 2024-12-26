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Блефаропластика: всё, что вы боялись спросить

2:59
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Блефаропластика остаётся одной из самых востребованных пластических операций, позволяя вернуть взгляду молодость и свежесть.

Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

Однако вокруг этой процедуры до сих пор существует множество мифов, которые вызывают у пациентов сомнения. Разбираемся, что из них правда, а что — вымысел.

Миф 1: После блефаропластики ухудшается зрение

Это не соответствует действительности. Во время операции хирург работает исключительно с кожей и тканями век, не затрагивая глазное яблоко.

Более того, устранение сильного нависания верхнего века может даже улучшить зрение, так как убирается механическое препятствие.

Миф 2: Блефаропластику можно делать только под местной анестезией

Частично верно. Пластику верхних век действительно можно проводить под местной анестезией. Однако коррекция нижних век требует внутривенной седации или общей анестезии. Это связано с большей сложностью операции.

Особенности выбора анестезии

  • Местная анестезия: минимальная подготовка, быстрая реабилитация. Подходит спокойным пациентам, готовым выдержать небольшие болевые ощущения.
  • Общая анестезия: рекомендуется при высокой тревожности, чтобы избежать риска гематом из-за нервного напряжения.

Миф 3: Блефаропластика меняет форму глаз

Форма глаз не изменится, если операцию проводит опытный хирург. Ошибки в виде "скругления" глаз случаются только из-за недостаточной квалификации врача.

Как избежать проблемы

  • Выбирайте специалиста с опытом именно в блефаропластике.
  • Обратите внимание на портфолио работ хирурга.

Миф 4: Удаление жировых грыж приводит к провалам под глазами

Удаление грыж может подчеркнуть переход между нижним веком и щечно-скуловой зоной, но это исправимо. Современные методики, такие как Lift&Tight, позволяют избежать "провалов".

Как это работает

  • Грыжи удаляются трансконъюнктивально (без разрезов).
  • Проводится инфракрасный термолифтинг, подтягивающий кожу век.
  • Результат — гладкая кожа и отсутствие эффекта провалов.

Миф 5: После операции через пару дней можно выходить в свет

Всё зависит от типа операции и особенностей организма.

Рекомендованный период реабилитации:

  • 5-7 дней при пластике верхних век.
  • 10-14 дней при комбинированной пластике верхних и нижних век.
  • За это время проходят отёки и гематомы, и лицо приобретает естественный вид.

Блефаропластика — безопасная и эффективная процедура, которая при грамотном подходе позволяет достичь естественного результата.

Главное — выбрать квалифицированного специалиста и соблюдать все рекомендации по реабилитации.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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