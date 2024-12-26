Блефаропластика: всё, что вы боялись спросить

Блефаропластика остаётся одной из самых востребованных пластических операций, позволяя вернуть взгляду молодость и свежесть.
Однако вокруг этой процедуры до сих пор существует множество мифов, которые вызывают у пациентов сомнения. Разбираемся, что из них правда, а что — вымысел.
Это не соответствует действительности. Во время операции хирург работает исключительно с кожей и тканями век, не затрагивая глазное яблоко.
Более того, устранение сильного нависания верхнего века может даже улучшить зрение, так как убирается механическое препятствие.
Частично верно. Пластику верхних век действительно можно проводить под местной анестезией. Однако коррекция нижних век требует внутривенной седации или общей анестезии. Это связано с большей сложностью операции.
Особенности выбора анестезии
Форма глаз не изменится, если операцию проводит опытный хирург. Ошибки в виде "скругления" глаз случаются только из-за недостаточной квалификации врача.
Как избежать проблемы
Удаление грыж может подчеркнуть переход между нижним веком и щечно-скуловой зоной, но это исправимо. Современные методики, такие как Lift&Tight, позволяют избежать "провалов".
Как это работает
Всё зависит от типа операции и особенностей организма.
Рекомендованный период реабилитации:
Блефаропластика — безопасная и эффективная процедура, которая при грамотном подходе позволяет достичь естественного результата.
Главное — выбрать квалифицированного специалиста и соблюдать все рекомендации по реабилитации.
Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).
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